Joe Biden, yardımcı olarak Kamala Harris'i seçti

Başkanlık yarışında Donald Trump'ın rakibi olan Demokrat aday Joe Biden salı günü yaptığı açıklamada başkan yardımcısı adayı olarak Kaliforniya Senatörü Kamala Harris'i seçtiğini duyurdu.

Kamala Harris Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ABD'de kasım ayıda yapılacak başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın yanında yer almaktan "onur duyacağını" ve Biden'ı "baş komutan" yapmak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Harris "Joe Biden Amerikan halkını birleştirebilir çünkü hayatını bizim için savaşarak geçirdi. Ve Başkan olarak ideallerimize uygun bir Amerika'yı inşa edebilir" ifadelerine yer verdi.

Gerek Biden, gerekse Harris'in adaylığının 17-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak parti kongresinde açıklanması bekleniyor.

77 yaşındaki Joe Biden, geçen martta yaptığı açıklamada, başkan seçilmesi halinde başkan yardımcısının bir kadın olacağı sözünü vermişti. George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ülke genelinde yaşanan protesto dalgasının ardından, Biden'in beyaz olmayan bir aday seçmesi için talepler artmıştı.

55 yaşındaki Kamala Harris, ABD Senatosu'na seçilen ikinci kadın ve siyah senatör olma özelliğine sahip. Ülkenin en ünlü siyah politikacılarından biri olan Harris, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratlar'ın başkan aday adayıydı. Ancak daha sonra yarıştan çekilmişti.

Trump'tan videolu tepki

ABD Başkanı Trump, Biden'ın seçimine tepki gösterdi. Harris için "Yalan söyledi, doğru olmayan şeyler söyledi" diyen Trump bunların ne olduğu konusunda açıklama yapmadı. Harris'in vergileri yükseltmek ve askeri harcamaları düşürmek istediğini, ayrıca fracking yöntemiyle doğalgaz elde edilmesine karşı olduğunu savunan Trump Twitter hesabından paylaştığı videoda Harris'i ayrıca "sahtekar" ve "radikal solcu" olarak tanımlandı