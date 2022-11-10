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Joe Biden’dan adaylık açıklaması

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ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri için adaylık niyetinde olduğunu ve bu yıl sonuna kadar kesin bir karara varabileceğini söyledi.
Joe Biden’dan adaylık açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım’da düzenlenen ara seçimlere ilişkin Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, 2024’te düzenlenecek başkanlık seçimleri için adaylık niyetinde olduğunu ve bu yıl sonuna kadar kesin bir karara varabileceğini söyledi.

Biden, 8 Kasım’da düzenlenen ve sonuçların henüz netleşmediği ara seçimlere ilişkin Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçimleri “Amerikan demokrasisi için iyi bir gün” olarak nitelendiren Biden, birçok kişinin beklediği şekilde “kırmızı dalganın” gelmediğini ve Cumhuriyetçilerin beklentilerin gerisinde kaldığını belirtti.

Biden, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamak konusunda avantajlı olduğunu kabul ederek, bugün Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy ile bir telefon görüşmesi yapacağını kaydetti.

BALİ’DE Şİ CİNPİNG İLE GÖRÜŞECEK

Ülkedeki sandık çıkış anketlerine göre halkın yüzde 75’inin ülkenin gidişatından memnun olmadığının hatırlatılarak, görevinin son 2 yılında neyi farklı yapacağının sorulması üzerine Biden, “Hiçbir şeyi.” yanıtını verdi.

Biden, 2024 başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağının sorulması üzerine ise, “Bu konuda niyetim var” diyerek gelecek yılın başına kadar kesin bir karara varmış olacağını söyledi.

Gelecek hafta Bali’de yapılacak G20 Zirvesine katılacağını belirten Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in burada olmayacağını duyduğunu ancak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi.

– Biden, Elon Musk’ın diğer ülkeler ile ilişkilerinin incelenmesi gerektiğini söyledi

Rusya’da tutuklu bulunan kadın basketbol oyuncusu Brittney Griner’ın durumuna da değinen Biden, “Seçimler bittiğine göre, Putin’in bizimle daha ciddi bir şekilde tutuklu takasını görüşeceğine inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Biden, Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın ulusal güvenlik için bir tehdit teşkil edip etmediği sorusuna ise, “Elon Musk’ın başka ülkelerle teknik ilişkisi ve işbirliğine, yanlış bir şey yapıp yapmadığına bakılmaksızın incelenmeye değer olduğunu düşünüyorum.” yanıtını verdi.

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