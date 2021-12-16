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John F. Kennedy suikastının gizli belgeleri ortaya çıktı

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Sadece ABD’de değil bütün dünyada şok etkisi yaratan John F. Kennedy suikastı ile ilgili yeni belgeler ortaya çıktı…
John F. Kennedy suikastının gizli belgeleri ortaya çıktı

Sadece ABD’de değil bütün dünyada şok etkisi yaratan John F. Kennedy suikastı ile ilgili yeni belgeler ortaya çıktı…

ABD Ulusal Arşiv Yönetimi, John F. Kennedy’nin suikastı ile ilgili 1500 gizli veriyi ve belgeyi kamuoyunun erişimine açtı. 22 Kasım 1963’te Dallas’ta kortej sırasında basın ve halkın gözü önünde vurularak öldürülen Kennedy suikastıyla ilgili belgelerde dikkat çekici detaylar var.

Resmi verilere göre suikast ile ilgili belgelerin yüzde 90’ından fazlasının ortaya çıktığı belirtildi. İşte 1500 gizli belge arasında öne çıkan yeni bilgiler ve detaylar:

LEE HARVEY OSWALD KGB İLE GÖRÜŞMÜŞCIA’nin belgelerinde John F. Kennedy’i öldüren eski bir asker olan Lee Harvey Oswald’ın suikasttan birkaç ay önce Meksiko’da KGB ajanlarıyla bir araya geldiği belirtiliyor. Gizli yazışmalarda, “Meksiko’da dinlenen telefon konuşmalarında Oswald’ın 23 Eylül’de Sovyetler Birliği Başkonsolosluğu’na gittiği ve konsolos Valeriy Vladimiroviç ile görüştüğü belirlendi” ifadesi yer aldı.

Oswald’ın Sovyetler Birliği’nin diplomatik temsilciliğini bu görüşmeden bir hafta sonra arayarak, “Ben Lee Oswald. Geçen cumartesi konsolosluğa gelmiştim ve bana Washington’a bir telgraf göndereceklerini söylemişlerdi. Yeni bir bilgi var mı diye aradım. Elçinin adını hatırlayamadım” dediği de belgelerde yer aldı.

Oswald’ın Valery Kostikov isimli bir KGB ajanıyla telefonda görüştüğü de belirtildi.

SUİKASTTAN BİR YIL ÖNCE UYARMIŞLAR

Öte yandan dikkat çekici bir iddia da 1962 yılında ortaya atıldı… Avustralya’nın başkenti Canberra’daki ABD Büyükelçiliği’ni 15 Ekim 1962’de arayan bir kişi, Sovyetler Birliği’nin 100.000 dolar karşılığında Kennedy’i öldürmek istediğini söyledi.

Fakat CIA ve Avustralyalı yetkililer bu telefonun şaka olduğunu düşünerek ciddiye almadı.

CASTRO İLE BAĞI MERAK KONUSU

ABD istihbaratı, Küba lideri Fidel Castro’nun bu olayda parmağı olup olmadığına dair kapsamlı araştırmalar yaptı.

Yazışmalarda, bazı yakalanan kişilerin Oswald hakkında, “O bir komünistti ve Castro’ya hayrandı” yorumunu yaptığı kaydedildi.

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