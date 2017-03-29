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John Lennon’ın takım elbisesi açık artırmada

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John Lennon’ın takım elbisesi açık artırmada
John Lennon’ın 1964 yılında giydiği takım elbisesi 50 bin dolara açık artırmaya çıkarılıyor.

Efsanevi The Beatles grubu üyesi John Lennon’un 1964 yılında giydiği takım elbise, açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

Lennon’ın iki parçalı elbisesi, 50 bin dolardan açık artırmaya çıkarılacak.

Beatles’ın menajeri Brian Epstein, 1960’ların ortalarında grup üyelerinin kıyafetlerini dikmesi için terzi Douglas Millings ile anlaşmıştı.

Takım elbisenin üzerinde el yazısıyla yazılmış “John” etiketi bulunuyor.

Nate D. Sanders Müzayedesi’nde açık artırmaya çıkarılacak olan takım elbise, Londra’daki Madame Tussauds müzesinde sergileniyor.

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