Johnny Depp - Amber Heard davası:

Holywood aktörü Johnny Depp İngiltere'de The Sun gazetesine açtığı iftira davasını 2020'de kaybetti. Fakat ABD'de eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı benzer bir davayı Çarşamba günü kazandı.

ABD'deki dava başlarken pek çok uzman Depp'in kazanma şansının İngiltere'deki davadan bile daha az olduğunu söylüyordu.

Bunun nedeni ise ABD'de ifade özgürlüğünü koruyan yasaların çok daha geniş yorumlanmasıydı.

Fakat jürinin Heard'ü, ev içi şiddete maruz kaldığını anlattığı bir makalede iftira suçu işlemekten suçlu bulması, Heard'ün ifadelerine inanmadıkları anlamına geliyor.

BBC'ye konuşan uluslararası medya hukukçusu Mark Stephens ABD ve İngiltere'deki mahkemelerden farklı karar çıkmasının son derece nadir görüldüğünü söylüyor.