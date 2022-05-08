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Johnny Depp-Amber Heard davasında kahkaha tufanı: Penis açıklaması olay oldu

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ABD'de ne Rusya-Ukrayna savaşı, ne de Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması Johnny Depp-Amber Heard davası kadar konuşuluyor...
Johnny Depp-Amber Heard davasında kahkaha tufanı: Penis açıklaması olay oldu

İki yıl evli kaldıktan sonra boşanan ve tarafların birbirine tazminat davası açtığı Johnny Depp-Amber Heard davasında her gün yeni bir açıklama ve yeni bir gelişme yaşanıyor…

Dün mahkemede Johnny Depp’in eski koruması Malcolm Connolly ifade verdi. Çiftin ilişkisi hakkında konuşan ve Avustralya’da gerçekleşen bir kavga ile ilgili gördüklerini anlatan Connolly, çiftin ilişkinin başında çok mutlu ve çifte kumrular gibi olduğunu söyledi.

Zoom üzerinden toplantıya katılan Connolly, Depp ile Heard arasında 2015’te Avustralya’daki evlerinde gerçekleşen kavga ile ilgili de konuştu. Heard, tartışma sırasında Depp’in penisini çıkararak tuvaletini yaptığını iddia etmişti. Connolly’nin ise bu iddia ile ilgili olarak yaptığı açıklama mahkeme salonunda gülüşmelere sebep oldu.

Connolly, “Eğer Bay Depp’in penisini görsem hatırlardım” dedi. Bu sözler mahkeme salonunda kahkahaya sebep olurken, son dönemde asık suratlı bir şekilde mahkeme salonunda görülen Depp, kahkahaya boğuldu. Depp yüzünü kapatarak gülerken Heard’ün ise kaskatı kesildiği kayıtlara geçti.

İKİ YILDIZ İSİM ARASINDA NE OLMUŞTU?

35 yaşındaki Amerikalı oyuncu Amber Heard, 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı ünlü aktör Johnny Depp’ten şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Boşanmalarının ardından 58 yaşındaki Depp, kendisine iftira attığını iddia ettiği eski eşi Heard’e 50 milyon dolarlık dava açmıştı.

Davayı kaybeden Depp’in, bu olayın ardından kariyeri ve kamuoyu önündeki imajı ciddi şekilde sarsıldı. Heard da, Depp’e 100 milyon dolarlık yeni bir davayla karşılık verdi. Davanın ilk duruşması Virginia, ABD‘deki bir mahkemede görüldü.

12 Nisan'da başlayan davanın altı hafta sürmesi bekleniyor. Depp, Pazartesi günü ifadesini tamamladı ve Heard henüz ifade vermedi.

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