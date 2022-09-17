Johnny Depp ve Amber Heard'ün karalama davası film oluyor

Dünya gündemini uzun süre meşgul eden Hollywood yıldızı Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki iftira davası beyazperdeye taşınıyor.

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlanmıştı.

Tüm dünyanın merakla takip ettiği ve yaklaşık 6 hafta süren dava, beyazperdeye taşınıyor.

“Hot Take: The Depp/Heard Trial” adını taşıyan film, Tubi adlı dijital platformda yayınlanacak.

Days of Our Lives dizisiyle tanınan Mark Hapka, Depp’i canlandırırken Megan Davis, Heard’e hayat verecek.

1 Haziran’da son bulan davayı konu alan filmde, avukatlar ve jüri üyeleri de yer alacak.

SON GELİŞMELER

Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard'ün Kaliforniya'daki evini sattığı ortaya çıkmıştı. Karar sonrası tazminatı ödeyemeyeceğini dile getiren Heard’ün bu açıklamasından kısa bir süre sonra evini satması dikkat çekti.

TMZ’nin haberine göre Heard, Kaliforniya Yucca Vadisi’ndeki evini 1 milyon dolara satarak bu paranın bir kısmını çıkarmış oldu.

KARARIN İPTALİNİ İSTEDİ

Heard, ayrıca dava kararının iptal edilmesi ya da usulsüz yargılama kararı verilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Heard’ün avukatları, bir jüri üyesinin kimliğinin yanlış tespit edilmiş olması da dahil çeşitli gerekçeler sundu. Avukatlar, yedi jüri üyesinden birinin tebligat alamadığını öğrendikten sonra mahkemeden kararı iptal etmesini ve yeni bir dava açılmasını istedi.

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Karalama davasını kazanan Depp ise yeni film ve müzik projeleriyle hayatında yeni bir sayfa açtı.

25 yıllık aradan sonra yeniden yönetmen koltuğunda oturmaya hazırlanan Depp, yapımcılığını Al Pacino'nun üstleneceği yeni bir film ile izleyiciyle buluşacak. İtalyan ressam ve heykeltıraş Amedeo Modigliani'nin hayatını anlatacak filmin vizyon tarihi ve oyuncu kadrosuyla ilgili ise henüz kesinleşen bir bilgi yok.

İSTANBUL'A GELİYOR

Ünlü oyuncunun 2012 yılından beri içinde yer aldığı Hollywood Vampires adlı rock grubuyla 10 Haziran 2023'te İstanbul'da konser vereceği açıklandı.

Pandemi nedeniyle ertelenen konser önümüzdeki yıl Lifepark'ta yapılacak. Hollywood Vampires, Depp'le bir dönemin efsane rock müzisyenleri Alice Cooper ve Joe Perry'yi bir araya getiriyor.

YENİ FİLM PROJESİ

Öte yandan, Depp'in yeni film projesi belli oldu. Oyuncu, ‘Jeanne du Barry’ adlı filmde Fransız Kralı XV. Louis’yi canlandıracak.

Film, işçi sınıfından genç bir kadın olan Jeanne'nin zekasını ve cazibesini kullanarak yükselmesini ve kendisinin bir fahişe olduğundan habersiz olan kralın kendisini fark etmesini konu alıyor.

YENİDEN MARKA ELÇİSİ OLDU

Oyuncu, uzun süredir marka elçişi olduğu ünlü Fransız markası Dior ile anlaşmasını da yeniledi. 59 yaşındaki oyuncunun lüks markayla 7 figürlü bir anlaşma imzaladığı biliniyor.