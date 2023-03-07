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Johnny Depp yeni uğraşıyla olay oldu… 100 milyon kazandı

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Seneler süren suçlamalar ve düşüşe geçen parıltılı oyunculuk kariyerinden sonra ünlü yıldız Johnny Depp, çözümü yeni bir sanat dalında buldu. Hatta bu sanat dalı sayesinde 4,5 milyon sterlin (yaklaşık 100 milyon lira) kazandı.
Johnny Depp yeni uğraşıyla olay oldu… 100 milyon kazandı

Eski eşi Amber Heard yüzünden geçtiğimiz yaza kadar karısına cinsel ve fiziksel şiddette bulunan bir oyuncu olarak anılmaya başlamıştı. Nihayet itirazları kabul edildi ve itibarını geçtiğimiz yaz uzun soluklu bir dava sürecinden sonra kurtarmayı başardı.

Johnny Depp, son yılları hakkındaki iddialar ve davalar ile geçirirken pek çok yapımda da kadro dışı bırakıldı. Karayip Korsanları ve Fantastik Canavarlar serilerindeki rollerini kaybetti. Sonunda Depp de kendini ifade etmek için sanatın başka bir dalına sığındı.

Reggae yıldızı Bob Marley, yazar Hunter S Thompson ve Heath Ledger ve River Phoenix’in sınırlı sayıdaki bir dizi portresi geçen hafta Londra’daki Castle Fine Art Gallery’de satışa çıktı.

Baskılar, beş gün içinde neredeyse tükendi.

Portreler, Depp’in Friends and Heroes koleksiyonunun ikinci serisine ait. İlk seride de Bob Dylan, Keith Richards, Elizabeth Taylor ve Al Pacino’nun portreleri yer alıyordu ve yine şimdi olduğu gibi eserlerin hepsi saatler içinde tükenmişti.

Depp, eserlerinin bu kadar kısa sürede satılmasıyla ilgili şunları söyledi: “İnanmadım, bana mantıklı gelmedi. İnsanların beni ilgilendiren bazı görüntüleri araştırmak istemeleri beni gerçekten etkiledi. Umarım arkadaşlarımı ve kahramanlarımı benim onları gördüğüm şekilde ortaya çıkarmışımdır.”Depp, ayrıca Avrupa’da daha fazla zaman geçirdiğini ve çok yaratıcı bir ortam olarak tanımladığı Londra’yı sevdiğini söyledi.

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