Johns Hopkins Üniversitesi: Koronavirüs sonucu ölenlerin sayısı 40 bini aştı, ABD ölü sayısında Çin'i ge

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde koronavirüs ve neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bini aştı.

Üniversitenin son verilerine göre vaka sayısı 823 bin 479; Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı ise 40 bin 636.

ABD'de de ölü sayısı Çin'i geçti. ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3415'e çıkarken, Çin'de bu sayı 3309.

Vaka sayısında ilk beş sıradaki ülkeler; ABD, İtalya, İspanya, Çin ve Almanya.

En fazla kişinin öldüğü beş ülke ise sırasıyla İtalya, İspanya, ABD, Çin ve Fransa.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın açıkladığı son veriler sonrası Türkiye dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü 10. ülke oldu.