  • BIST 89.644
  • Altın 336,818
  • Dolar 6,6029
  • Euro 7,2441
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKANarenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

Johns Hopkins Üniversitesi: Koronavirüs sonucu ölenlerin sayısı 40 bini aştı, ABD ölü sayısında Çin'i ge

» »
Johns Hopkins Üniversitesi: Koronavirüs sonucu ölenlerin sayısı 40 bini aştı, ABD ölü sayısında Çin'i ge
Johns Hopkins Üniversitesi: Koronavirüs sonucu ölenlerin sayısı 40 bini aştı, ABD ölü sayısında Çin'i ge

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde koronavirüs ve neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bini aştı.

Üniversitenin son verilerine göre vaka sayısı 823 bin 479; Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı ise 40 bin 636.

ABD'de de ölü sayısı Çin'i geçti. ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3415'e çıkarken, Çin'de bu sayı 3309.

Vaka sayısında ilk beş sıradaki ülkeler; ABD, İtalya, İspanya, Çin ve Almanya.

En fazla kişinin öldüğü beş ülke ise sırasıyla İtalya, İspanya, ABD, Çin ve Fransa.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın açıkladığı son veriler sonrası Türkiye dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü 10. ülke oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyadaki 801 bin Kovid-19 vakasından 172 bini iyileşti31 Mart 2020 Salı 16:36
  • Dünya Sağlık Örgütü: “Hasta değilseniz maske takmayın”31 Mart 2020 Salı 13:30
  • Rus bilim insanları koronavirüse yönelik yüksek hassasiyetli test geliştirdi31 Mart 2020 Salı 13:18
  • New York'ta Koronavirüs Kaynaklı Ölümler Nedeniyle Morg Kapasitesi Yaklaşık 4 Kat Artırıldı31 Mart 2020 Salı 12:19
  • İran'da Karantina kurallarına İhlal Edenlere Ceza31 Mart 2020 Salı 12:06
  • Koronavirüse karşı uyaran cihaz geliştirmek isterken hastanelik oldu31 Mart 2020 Salı 11:38
  • DSÖ: Hasta değilseniz maske takmayın31 Mart 2020 Salı 11:25
  • BM: Koronavirüs En Fazla Gelişmekte Olan Ekonomileri Vuracak31 Mart 2020 Salı 11:13
  • Trump Avrupa'dan ABD'ye Giriş Yasağını Uzatıyor31 Mart 2020 Salı 11:09
  • Fransa Sağlık Bakanı: KOVİD-19 Evanjelist Kilisesi'nden yayıldı31 Mart 2020 Salı 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti