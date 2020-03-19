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Johnson: "12 hafta içinde koronavirüs salgınını yeneceğiz"

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Ülkece salgına karşı büyük bir efor sarf edildiğini belirten Başbakan, 12 hafta için her şeyin normale döneceğine inandıklarını ifade etti.
Johnson: "12 hafta içinde koronavirüs salgınını yeneceğiz"

Ülkece salgına karşı büyük bir efor sarf edildiğini belirten Başbakan, 12 hafta için her şeyin normale döneceğine inandıklarını ifade etti.

Başbakan Boris Johnson’a yaptığı açıklamasında İngiltere Kıdemli Bilimsel Danışman Sir Patrick Vallance ve İngiltere Sağlık Direktörü Chris Whitty eşlik etti.

Sürecin zorlu olduğunu dile getiren Johnson, daha hızlı test yapabildiklerini söyledi. Verilen tavsiyelere uyulmasının altını çizen Johnson, mümkünse evden çalışılmasını dile getirdi.

Restoran ve kafeler gibi toplumun bir araya geldiği yerlere gitmemeleri gerektiğini dile getiren Johnson’a söz konusu işletmelerin an itibarıyla maddi zorluklar çektiğini hatırlatan bir gazeteciye, konu hakkında yarın Maliye Bakanı Rishi Sunak ile yapacakları toplantıda gerekli açıklamaları yapacağını söyledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAKKINDA KONUŞMADI

Başbakan kısa süren basın açıklamasında ülkede sıkıyönetim ilan edilip sokağa çıkma yasağı ilan edileceği yönündeki iddialar hakkında açıklama yapmadı.

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