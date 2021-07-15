  • BIST 1.367,250
  • Altın 501,92
  • Dolar 8,5450
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Johnson and Johnson içinde benzen olduğu tespit edilen güneş kremlerini piyasadan toplattı

» »
Sürekli maruz kalındığında kansere yol açabilecek bir kimyasal olan benzenin güneş kremlerinde kullanılmasının sağlık açısından tehlikeli olduğu belirtildi.
Johnson and Johnson içinde benzen olduğu tespit edilen güneş kremlerini piyasadan toplattı

Sürekli maruz kalındığında kansere yol açabilecek bir kimyasal olan benzenin güneş kremlerinde kullanılmasının sağlık açısından tehlikeli olduğu belirtildi.

Johnson and Johnson’un içinde benzen olduğu tespit edilen Aveeno Protect+Pefresh, Beach Defense, CoolDry Sport, Invisible Daily Defense ve UltraSheer aerosol güneş kremleri raflardan kaldırıldı.

İlaç firmasından yapılan açıklamada, bağımsız bir laboratuvar tarafından yürütülen testler sonucunda ürünlerin benzen içerdiğinin tespit edildiği ve söz konusu kimyasalın ürünlerin içinde nasıl girdiğinin araştırıldığını ifade edildi.

İlaç devi, güneş kremlerinin acilen kullanımına son verilmesi uyarısında bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Delta varyantı işleri değiştirdi! Aşısız tek bir birey bile yeni pikler için yeterli15 Temmuz 2021 Perşembe 12:14
  • Akrep sokmalarında ağız ve boğaz bölgesi uyarısı!15 Temmuz 2021 Perşembe 12:10
  • Yeni şeyler öğrenmek ve ısrarlı tekrar Alzheimer’dan koruyor15 Temmuz 2021 Perşembe 12:08
  • Alkolle ilgili dikkat çeken araştırma: 740 bin kanser vakasına neden oldu15 Temmuz 2021 Perşembe 12:06
  • Kemal Saraçoğlu Vakfı: Bağışlar, çocuklara ilaç olsun15 Temmuz 2021 Perşembe 11:31
  • Kurban eti ne zaman ve nasıl tüketilmeli?15 Temmuz 2021 Perşembe 11:17
  • KTEB: İnternet üzerinden satışları yapılan ürünlerde sahtecilik halk sağlığımız adına dikkate alınmalıdır15 Temmuz 2021 Perşembe 10:43
  • Vücudumuza Zararlı ve Yararlı Yağlar14 Temmuz 2021 Çarşamba 23:00
  • Felç Hastalarında Belirtiler, İnmeden 10 Yıl Önce Ortaya Çıkıyor14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:30
  • Lenf Kanseri (lenfoma) Nedir, Tedavisi Nasıldır?14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti