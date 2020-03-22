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Johnson: İngiltere, İtalya'nın sadece 2-3 hafta gerisinde

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Johnson: İngiltere, İtalya'nın sadece 2-3 hafta gerisinde
Johnson: İngiltere, İtalya'nın sadece 2-3 hafta gerisinde

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: İngiltere, İtalya'nın sadece 2-3 hafta gerisinde; bizim de sağlık sistemimizin kapasitesi vaka sayısını kaldırmayabilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinde kutlanan anneler günü mesajı kapsamında vatandaşlarını evden çıkmamaları konusunda uyardı.

İngiltere'nin sağlık sisteminin kapasitesini doldurmaya başladığını söyleyen Johnson, İngiltere'nin İtalya'nın sadece 2-3 hafta gerisinde olduğunu söyledi.

Quote Message: İtalya'nın süper bir sağlık sistemi var. Buna rağmen doktorlar ve hemşireler taleplere yetişemez durumda. İtalya'da ölenlerin sayısı binlerle ifade ediliyor ve yükseliyor. Eğer beraber hareket etmezsek, kahramanca ulusal adımlar atmazsak, bizim sağlık sistemimizin de kapasitesini doldurması an meselesi olacak. Bu yüzden ülke olarak ne barış ne savaş zamanında görülen önlemleri aldık.

İtalya'nın süper bir sağlık sistemi var. Buna rağmen doktorlar ve hemşireler taleplere yetişemez durumda. İtalya'da ölenlerin sayısı binlerle ifade ediliyor ve yükseliyor. Eğer beraber hareket etmezsek, kahramanca ulusal adımlar atmazsak, bizim sağlık sistemimizin de kapasitesini doldurması an meselesi olacak. Bu yüzden ülke olarak ne barış ne savaş zamanında görülen önlemleri aldık.

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