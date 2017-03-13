Johnson: İngiltere'nin elinde Rusya'nın siber saldırı gerçekleştirdiğine dair kanıt yok

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya'nın İngiltere'deki demokratik süreci siber saldırılarla baltaladığına dair ellerinde bir kanıt olmadığını söyledi.

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Johnson "Rusya'nın, demokratik süreçlerimizi baltalamaya dair bir kanıtımız yok. Böyle bir kanıt yok" dedi.

Rusların siber saldırılar gerçekleştirme konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğuna dair kanıtın olduğunu belirten Johnson, ABD'deki seçimlere işaret ederek "ABD'de olanları gördünüz. Demokrat Parti'nin sunucularına girdiklerinden hiç şüphe yok" ifadelerini kullandı.

Johnson, ayrıca Rusya'nın İngiltere siyasetini de siber saldırılarla etkileme potansiyeli olduğu iddiasında bulundu.

PESKOV: BU BİR ŞAKA DEĞİLSE…

Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Johnson'ın sözleri her şeyi açık bir şekilde anlatıyor. Bu bir şaka değilse, İngiltere'nin artık anladığım kadarıyla karşı eylemlerle ilgilenecek bir bakanı olacak" dedi.