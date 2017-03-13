 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.318
  • Altın 145,024
  • Dolar 3,7472
  • Euro 3,9946
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Johnson: İngiltere'nin elinde Rusya'nın siber saldırı gerçekleştirdiğine dair kanıt yok

» »
Johnson: İngiltere'nin elinde Rusya'nın siber saldırı gerçekleştirdiğine dair kanıt yok
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya'nın İngiltere'deki demokratik süreci siber saldırılarla baltaladığına dair ellerinde bir kanıt olmadığını söyledi.

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Johnson "Rusya'nın, demokratik süreçlerimizi baltalamaya dair bir kanıtımız yok. Böyle bir kanıt yok" dedi.

 

Rusların siber saldırılar gerçekleştirme konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğuna dair kanıtın olduğunu belirten Johnson, ABD'deki seçimlere işaret ederek "ABD'de olanları gördünüz. Demokrat Parti'nin sunucularına girdiklerinden hiç şüphe yok" ifadelerini kullandı.

Johnson, ayrıca Rusya'nın İngiltere siyasetini de siber saldırılarla etkileme potansiyeli olduğu iddiasında bulundu.

PESKOV: BU BİR ŞAKA DEĞİLSE…

Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Johnson'ın sözleri her şeyi açık bir şekilde anlatıyor. Bu bir şaka değilse, İngiltere'nin artık anladığım kadarıyla karşı eylemlerle ilgilenecek bir bakanı olacak" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hollanda polisi bize köpeklerle saldırdı13 Mart 2017 Pazartesi 09:13
  • Türk bakanların AB sınırlarındaki kampanyaları yasaklanmalı13 Mart 2017 Pazartesi 09:11
  • Çığırından çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar13 Mart 2017 Pazartesi 09:09
  • Sıra Danimarka’da13 Mart 2017 Pazartesi 09:08
  • Hollanda, Çavuşoğlu’nun ‘özür’ talebini reddetti: Deli misin?13 Mart 2017 Pazartesi 09:05
  • İsveç referandum etkinlikleri nedeniyle endişeli13 Mart 2017 Pazartesi 08:55
  • En genç milletvekili Mhairi Black: Siyasetçilik çok depresif13 Mart 2017 Pazartesi 08:45
  • Almanya Maliye Bakanı Schaeuble: Türkiye'ye ekonomik yardım zorlaşıyor13 Mart 2017 Pazartesi 08:41
  • Türkiye Hollanda gerilimi tırmanıyor12 Mart 2017 Pazar 12:53
  • CDU’lu Röttgen’den Türk bakanlara eleştiri12 Mart 2017 Pazar 10:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti