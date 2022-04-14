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Johnson istifa etmeyince Adalet Bakanı istifa etti

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İngiltere'de COVID-19 kısıtlamaları döneminde gerçekleşen parti skandalında Başbakan Johnson'ın para cezasına çarptırılması sonrası istifa etmemesini protesto eden Adalet Bakanı istifa etti.
Johnson istifa etmeyince Adalet Bakanı istifa etti

İngiltere'de COVID-19 kısıtlamaları döneminde gerçekleşen parti skandalında Başbakan Johnson'ın para cezasına çarptırılması sonrası istifa etmemesini protesto eden Adalet Bakanı istifa etti.

İngiltere'de COVID-19 yasaklarını ihlal eden Başbakan Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'a para cezası kesildi.

"Partygate" olarak adlandırılan parti skandalına katılan Başbakan Johnson para cezasının ardından özür dilemiş ama istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

 

COVID-19 kurallarını ihlalden para cezası alan Johnson özür diledi

 

Başbakan, etkinlikler sırasında tüm kısıtlamalara uyulduğunu savunarak istifa çağrılarını reddetmişti. 

Adalet Bakanı David Wolfson, başbakanın eylemlerinin "hukukun üstünlüğü ile tutarsız" olduğunu söyleyerek istifa etti.

Wolfson, artık Boris Johnson hükümetinde görev yapamayacağını söyledi. Lord David Wolfson, Johnson'a yazdığı mektupta, 'kuralları çiğnemeye' yönelik 'resmi tepkiyi' eleştirdi.

Wolfson, "Adalet genellikle bir mahkeme ve usul meselesi olabilir, ancak hukukun üstünlüğü başka bir şeydir. Kökünde, bir devletteki herkesin ve aslında devletin kendisinin hukuka tabi olduğu anlamına gelen anayasal bir ilkedir" ifadelerini kullandı.

Johnson, bir adli suçtan ceza alan görevdeki ilk İngiltere başbakanı oldu.

"COVID ihlalleri hukukun üstünlüğüyle uyumsuz"

Aralık 2020'den bu yana bakanlık görevini yürüten Wolfson, başbakana yazdığı mektubu Twitter'da paylaştı.

Wolfson istifa mektubunda hükümetteki COVID ihlallerinin "boyutu, bağlamı ve doğasının" hukukun üstünlüğüyle uyumsuz olduğunu söyledi.

Wolfson bu alandaki "bakanlık ve profesyonel zorunlulukları" nedeniyle istifa etmekten başka seçeneği kalmadığını ekledi.

Eski Adalet Bakanı David Gauke, Wolfson'un istifasına "şaşırmadığını" söyledi.

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