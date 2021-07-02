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Johnson & Johnson: Aşımız Delta varyantına karşı 8 ay koruyor

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Söz konusu çalışmaların ön incelemelerinin tamamlandığını belirten yetkililer, aşının mutasyonlara karşı yaklaşık 8 ay boyunca bağışıklık direnci sağladığını savundu.
Johnson & Johnson: Aşımız Delta varyantına karşı 8 ay koruyor

Corona virüsü salgınını bitirebilmek için dünya genelinde aşılama kampanyaları sürerken, başta Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı olmak üzere yeni mutasyonlar aşıların etkinliğini sorgulatmaya başladı. Üreticiler aşılarının mutasyonlara karşı etkili olduğunu yaptıkları son çalışmalarla kanıtlama yarışına girdi. Onlar arasına son olarak ABD’li ilaç devi Johnson & Johnson katıldı.

New Jersey merkezli şirketten yapılan açıklamada, rakiplerinin aksine tek doz olarak uygulanan Johnson & Johnson aşısının Delta varyantının da aralarında bulunduğu mutasyonlara karşı etkili olduğu belirtildi. Söz konusu çalışmaların ön incelemelerinin tamamlandığını belirten yetkililer, aşının mutasyonlara karşı yaklaşık 8 ay boyunca bağışıklık direnci sağladığını savundu.

CDC: AŞILANMIŞ KİŞİLER KORUMA ALTINDA

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada aşılama ve mutasyonlarla ilgili kritik ifadeler kullandı. Dr. Walensky, tamamen aşılanmış kişilerin mutasyonlara karşı yeterli koruma altında olduğunu söylerken, maske takma zorunluluklarının bulunmadığını ifade etti.

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