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'Johnson & Johnson talk pudrası ürünlerinde asbest olduğunu biliyordu'

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Reuters haber ajansı, dünyanın en büyük kişisel bakım ve ilaç şirketlerinden birisi olan Johnson & Johnson'ın ürettiği talk pudrasında asbest olduğunu bildiği yönünde bir haber yayımladı.
'Johnson & Johnson talk pudrası ürünlerinde asbest olduğunu biliyordu'

Reuters, yayımladığı özel haberinde, şirkete karşı açılan davalar sonucu Johnson & Johnson'ın açıklamak zorunda kaldığı 1971'den 2000'lerin başlarına kadar uzanan binlerce belgeyi incelediğini belirtti.

Şirket yazışmalarını ve diğer gizli dökümanları içeren bu belgelerde, şirketin ürettiği pudralarda küçük miktarda da olsa asbest çıktığının yer aldığı ifade edildi.

Şirket yöneticilerinin, mühendislerin, doktorların ve avukatların bu sorunla başa çıkmaya çalıştığını, ancak bir yandan bunu yaparken diğer yandan Amerikalı denetleyici kurumlara bu yönde bir bilgi vermedikleri aktarıldı.

Reuters'ın Cuma günü yayımlanan bu haberi üzerine Johnson & Johnson hisseleri, yüzde 10 değer kaybetti.

Şirketin son 16 yıldır yaşadığı bu en büyük kayıp, piyasa değerinden 40 milyar doların silinmesine yol açtı.

Johnson & Johnson, Reuters'ın bu iddialarının yanlış olduğunu belirten bir açıklama yayımladı.

Şirket, talk pudrasının kansere yol açtığı gerekçesiyle çok sayıda dava ile yüz yüze.

4,7 milyar dolar tazminat cezası aldı

Bu yıl, talk pudrasının yumurtalık kanserine yol açtığı gerekçesiyle 22 kadının şikayetçi olduğu bir dava kapsamında ABD'de bir mahkeme Johnson & Johnson'ın 4,7 milyar dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar vermişti.

Daha önce de ABD'de çeşitli mahkemeler, talk pudrasının yumurtalık kanserine yol açtığı gerekçesiyle Johnson & Johnson aleyhine 50 milyar doları aşan çok sayıda tazminat cezası verdi.

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