  • BIST 1.434,430
  • Altın 489,39
  • Dolar 8,4350
  • Euro 9,9600
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Johnson & Johnson’ın Ebola aşısı yüzde 98 etkili

» »
Johnson & Johnson’ın Ebola aşısı yüzde 98 etkili
Johnson & Johnson’ın Ebola aşısı yüzde 98 etkili

Corona virüse karşı tek dozluk aşı geliştiren ABD’li ilaç şirketi Johnson and Johnson, enfekte olanların yaklaşık yarısının hayatını kaybettiği Ebola virüsüne karşı geliştirdikleri aşının yetişkinlerde ve çocuklarda antikor tepkileri gösterdiğini söyledi. Hakemli tıp dergisi Lancet’te yayımlanan verilerde aşının ikinci dozundan 21 gün sonra tüm aşılananların yüzde 98'inde Ebola virüs türlerine karşı antikor tespit edildiği belirtildi.

Corona virüse karşı geliştirdiği tek dozluk aşı ile pandemi ile mücadelede ön sıralarda yer alan ABD’li ilaç ve kozmetik şirketi Johnson and Johnson, şimdi de geliştirdikleri Ebola aşısının hastalığa karşı mücadele için antikor geliştirmede başarılı olduğunu açıkladı.

Hakemli tıp dergisi Lancet’in bulaşıcı hastalıklar bölümünde yayımlanan çalışmadaki verilere ithafen şirket tarafından ithafen açıklamada, iki doz Ebola aşısının etkili olduğu ve aşının ikinci dozundan 21 gün sonra tüm katılımcıların yüzde 98’inde Ebola virüsüne karşı antikor oluştuğu bildirildi.

YAN ETKİ GÖZLEMLENMEDİ

Aşının hem yetişkinlerde hem de çocuklarda etkili olduğunu belirten Johnson and Johnson, aşının endişe verici bir yan etkisinin gözlemlenmediğini aktardı.

J&J'in bilimsel baş sorumlusu Paul Stoffels, "Bu hakemli veriler, Ebola salgınını başlamadan önce önleme vizyonumuz için gerekli olan risk altındaki insanları korumak amacıyla Johnson & Johnson aşı rejiminin kullanımını destekliyor" dedi.

Şirket, ilk aşılamadan iki yıl sonra uygulanan ikinci doz aşının yedi gün içinde güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

DSÖ, BATI AFRİKA İÇİN UYARMIŞTI

Aşıların ve yeni tedavilerin ölüm oranlarını azaltmada oldukça etkili olduğu kanıtlansa da, Ebola virüsü kapan insanların yaklaşık yarısı hayatını kaybediyor.

Geçen ay, Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 pandemisine ek olarak, özellikle Batı Afrika'nın viral salgınlar Marburg ve Ebola ile karşı karşıya olduğunu ve yetersiz sağlık sistemleri nedeniyle büyük bir risk ile karşı karşıya kaldığını aktarmıştı.

Johnson & Johnson tarafından geliştirilen Ebola aşısı, Temmuz 2020'de Avrupa’da, Nisan 2021'de de Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) gelişmekte olan ülkeler tarafından tedarik edilmesini sağlayan ön yeterlilik almıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diz kireçlenmesi tedavisi mümkün mü?14 Eylül 2021 Salı 21:00
  • 4 saatte bir maskeler değiştirilmeli14 Eylül 2021 Salı 20:45
  • Uyumadan bir saat önce bir bardak süt için14 Eylül 2021 Salı 20:30
  • Dil Yarası Nasıl Geçer?14 Eylül 2021 Salı 20:15
  • Temizlik takıntısının geçmişimizle ilgisi var mı?14 Eylül 2021 Salı 20:00
  • Dudak Dolgusunun Geçici Olmasının Önemi!14 Eylül 2021 Salı 19:45
  • Hamilelikte reflü neden olur ? Belirtileri nelerdir ?14 Eylül 2021 Salı 19:37
  • Tansiyon normal değerlere ulaşınca ilacı bırakmak doğru mu?14 Eylül 2021 Salı 14:02
  • Ebeveynler dikkat, görme bozukluğunun altında bu nedenler yatıyor olabilir!14 Eylül 2021 Salı 13:33
  • Çocuklarda kış hastalıkları kapıyı erken çaldı! 14 Eylül 2021 Salı 13:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti