  • BIST 98.826
  • Altın 285,020
  • Dolar 5,7456
  • Euro 6,2999
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Johnson parlamentoda çoğunluğu kaybetti

» »
İngiltere’de Başbakan Johnson’ın genel başkanı olduğu Muhafazakar Parti, bir milletvekilinin Liberal Demokratlar’a geçmesi ile parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.
Johnson parlamentoda çoğunluğu kaybetti

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın genel başkanı olduğu Muhafazakar Parti, bir milletvekilinin Avrupa yanlısı Liberal Demokratlar'a geçmesi ile parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.

Phillip Lee adlı milletvekili, partisinden ayrılarak Liberal Demokratlar'a geçtiğini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

Lee açıklamasında, 27 yıldır üyesi olduğu Muhafazakar Parti'den ayrılmanın kolay bir karar olmadığını, ancak bundan böyle seçmenlere Muhafazakar Parti çatısı altında hizmet veremeyeceğini ifade etti. Lee Twitter mesajında, Başbakan Johnson'a yazdığı istifa mektubunu da ekledi.Parlamentonun yaz tatilinden sonra yapılan ilk oturumu hararetli tartışmalara sahne olurken, Johnson'ın matematiksel çoğunluğa sahip olmadan, tartışmalı Brexit siyasetini nasıl hayata geçireceği merak ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de hükümetin parlamentoyu askıya alma kararı protesto edildi: 'Darbeyi durdurun'29 Ağustos 2019 Perşembe 16:09
  • Hükümet istedi, Kraliçe onayladı: İngiltere'de Parlamento askıya alınacak, muhalefet 'Britanya usulü darbe' diyor28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:19
  • Brexit: İngiltere'de hükümet Parlamento'yu askıya almaya çalışıyor, muhalefet 'Britanya usulü darbe' diyor28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:42
  • İngiltere: AB'den anlaşma olmadan ayrılırsak serbest dolaşım biter20 Ağustos 2019 Salı 15:05
  • Londra Yardım Melekleri, kanser hastalarına yardım derneği’ne 2 bin 165 sterlin bağışladı15 Ağustos 2019 Perşembe 12:26
  • AB yetkilileri: İngiltere ile 'anlamlı' bir Brexit müzakeresi yapacak koşullar yok06 Ağustos 2019 Salı 22:31
  • Londra’da bir müzede 17 yaşındaki çocuk, altı yaşında çocuğu 10’uncu kattan attı05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:01
  • Anlaşmasız Brexit'i Boris Johnson'a rağmen engellemek mümkün mü?05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:38
  • Britanya'da Muhafazakar Parti'nin meclis çoğunluğu tek koltuğa indi: "Vekiller Johnson'ı parti değiştirmekle tehdit ediyor"03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:47
  • Brexit: İngiliz Sterlini bir ayda yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybetti30 Temmuz 2019 Salı 16:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti