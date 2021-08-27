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Johnson: Saldırılara rağmen tahliyelere devam edeceğiz

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Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde meydana gelen patlamaların ardından acil durum komite toplantısını (COBRA) düzenleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan’daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu
Johnson: Saldırılara rağmen tahliyelere devam edeceğiz

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde meydana gelen patlamaların ardından acil durum komite toplantısını (COBRA) düzenleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan’daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Johnson, havalimanı bölgesindeki “barbar” terör saldırısına rağmen İngiltere’nin Afganistan'dan tahliyelere devam edeceğini belirtti. Johnson, Birleşik Krallık güçlerinin bu saldırılara bir cevap olarak, operasyonları yarıda kesmeyeceğini ifade etti.

Johnson, patlama nedeniyle can kayıplarının olduğunu belirterek, ne yazık ki ABD ordusu üyelerinin ve çok sayıda Afgan’ın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

“OPERASYONLAR İLE BUNA HAZIRDIK”

Johnson, “Bu terör saldırısı tehdidinin Pitting Operasyonunda, çalıştığımız zorluklardan biri olduğunun altını çizmek istiyorum. Operasyonlar ile buna hazırdık ve bunun hazırlanmıştık” ifadelerini kullanarak, operasyonlara devam edileceğini vurguladı.

Johnson, “Ancak bu saldırı, kalan saatlerde mümkün olduğunca hızlı ve verimli bir şekilde devam etmenin önemini açıkça gösteriyor. Biz de bunu yapacağız” diyerek, İngiltere’ye tahliye edilmeye uygun olan kişilerin olabildiğince hızlı tahliye edilmesi için Kabil’deki Birleşik Krallık güçlerinin çalıştığını belirtti.

“TAHLİYELERE ZAMAN ÇİZELGESİNE GÖRE DEVAM EDİLECEK”

Johnson, “Ordu, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve orada bulunan sınır kuvvetleri ekipleri ile olabildiğince hızlı olarak insanları tahliye etmeye devam edeceğiz” dedi. Johnson, tahliyeler için “son ana kadar” devam edileceğini belirterek, “Bu aşamadan sonra Taliban’ın Afganistan’dan ayrılmak isteyen kişilere izin vermesini bekliyoruz” diye konuştu.
Johnson hükümetin acil durum toplantısında, tahliye programının mevcut zaman çizelgesine göre ve yürütülen şekilde devam etmesi gerektiği kararına varıldığını bildirerek, tahliye için uygun olanların büyük çoğunluğunun Afganistan’dan çıkarıldığını ekledi.

“TAHLİYELERDEN SONRA SİYASİ SÜREÇ BAŞLAYACAK”

Johnson, İngiltere’nin acil önceliğinin “tahliye sürecini bitirmek olduğunu” belirterek, ardından G7 ve NATO’daki ülkelerle ikinci aşamaya geçerek, Taliban’la siyasi ilişki sürecini başlatmaya çalışmak istediğini ifade etti. Johnson, Afganistan halkı için daha kapsayıcı bir gelecek ve temsili bir hükümet istediğini açıkladı.

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