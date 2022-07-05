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Johnson: Türkler tahıl krizini çözmek için kesinlikle zaruri

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya-Ukrayna savaşı ile tetiklenen tahıl krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Johnson: Türkler tahıl krizini çözmek için kesinlikle zaruri

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İstanbul Boğazı üzerinden yapılamazsa Ukrayna’da sıkışan tahılı çıkarabilmek için Tuna nehri de dahil olmak üzere başka alternatif rotaların değerlendirilmesi gerekeceğini açıkladı.

Johnson parlamentoya yaptığı açıklamada “Türkler bu durumu çözmemiz için kesinlikle zaruri bir konumda. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Ancak bu durum Rusların tahılın çıkmasına izin vermeyi kabul etmelerine bağlı olacak” dedi.

Johnson, “Eğer deniz yoluyla olmayacaksa, boğazı kullanamayacaksak Ukrayna’dan tahılı çıkarmak için alternatif rotaları değerlendirmemiz gerekiyor” diye ekledi.

Üst düzey bir Türk yetkili, dün çalıntı Ukrayna tahılı taşıdığı iddia edilen Zhibek Zholy adlı Rus geminin Karasu açıklarında durdurulduğunu ve iddiaların titizlikle araştırıldığını söyledi.

Karadeniz’den konvoylarla büyük miktarlarda çıkarmak yerine Johnson aynı zamanda başta Tuna nehri olmak üzere nehir üzerinden ya da demir yoluyla daha küçük miktarlara ayırarak tahılı çıkarmayı deneme ihtimalini araştırıyoruz ifadelerini kullandı.

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