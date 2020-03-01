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Johnson ve Carrie Symonds nişanlandı, çift yazın bebek bekliyor

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Carrie Symonds'la nişanlandı.Çift, yazın bebek beklediklerini açıkladı.
Johnson ve Carrie Symonds nişanlandı, çift yazın bebek bekliyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Carrie Symonds'la nişanlandı.

Çift, yazın bebek beklediklerini açıkladı.

Boris Johnson ve Carrie Symonds'ın sözcüsü, çiftin, nişanlandıklarını ve bebek sahibi olacaklarını duyurdukları için "çok memnun" olduklarını söyledi.

Johnson 55, Symonds 31 yaşında.

Boris Johnson'ın Temmuz ayında iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçilmesi ve İngiltere Başbakanı olması sonrası Başbakanlık Konuta'na taşınan ikili, evlenmeden konuta geçen ilk çift olmuştu.

Carrie Symonds, İngiltere'de son 173 yılda bir başbakanın en genç partneriydi.

Symonds, Muhafazakar Parti'nin eski iletişim sorumlusuydu. Çiftin beraber oldukları yönündeki haberler İngiltere medyasında ilk kez 2019 başında çıkmıştı.

Boris Johnson'ın daha önceki iki evliliğinden ve ilişkilerinden beş ya da altı çocuğu bulunuyor.

Johnson ve ikinci eşi Marina Wheeler, 2018 yılının Eylül ayında boşanacaklarını açıklamışlardı.

İngiltere'de 150 yıl boyunca Başbakan, bu görevdeyken yeniden baba olmamıştı.

Bu dönem Tony Blair'in 2000 yılında İngiltere Başbakanıyken oğlu Leo'nun doğması ve baba olmasıyla son bulmuştu.

David Cameron da İngiltere Başbakanıyken baba olmuştu.

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