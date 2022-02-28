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Johnson, Yarın Polonya Ve Estonya'ya Gidecek

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Johnson, Yarın Polonya Ve Estonya'ya Gidecek
Johnson, Yarın Polonya Ve Estonya'ya Gidecek

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, Boris Johnson'ın, yarın Polonya ve Estonya'ya yapacağı ziyaretlerde, mevkidaşlarıyla görüşeceğini ve bu ülkelerdeki askeri üsleri ziyaret edecek olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le de bir araya geleceğini duyurdu.

"Johnson: Putin 'devasa bir hata' yaptı"

Sözcü, İngiliz başbakanın, bugünkü kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmaya ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Boris Johnson'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, birliklerinin Ukraynalılar tarafından güllerle taçlandırılacağına inanarak, "devasa bir hata" yaptığını söylediğini aktaran sözcü, şu ifadeleri kullandı:

"Johnson, Ukrayna halkı vatanlarını savunmak şiddetli bir direniş gösterdiğini her gün daha da netleştirdiğini söyledi. Başbakan, son istihbaratın, Putin'in ilerlemesine, lojistik sorunlar ve Rus birliklerine önemli kayıplar veren Ukrayna ordusunun kahramanca çabalarının engel olduğunu gösterdiğini söyledi. Putin'in, Batı birliğini ve eyleminin yol açabileceği yaptırımların gücünü de hafife aldığını söyledi. Başbakan, Putin'in Ukrayna'yı boyun eğdirme girişimlerinde başarısız olması gerektiğini ve İngiltere'nin bunu başarmak için üç ana alanda, ekonomik, diplomatik ve askeri olarak çabalarını sürdüreceğini söyledi."

Sözcü, ayrıca, Johnson'ın, Rusya'nın uluslararası para transferi SWIFT sisteminden "tamamen" çıkarılması için baskı yapacağına işaret ederek, "Kısa bir süre içerisinde Rus işletmeleri ve bireyleri üzerinde daha fazla yaptırım uygulanacak." ifadesini kullandı.

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