Johnson yoğun bakıma alındı

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın devam eden koronavirüs belirtileri nedeniyle dün akşam Londra'daki St Thomas Hastanesine kaldırıldığı hatırlatıldı.

Johnson'ın dünden bu yana doktor gözetimi altında tutulduğu kaydedilen açıklamada, "Bu öğleden sonra Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı." ifadesi yer aldı.

Dışişleri Bakanı vekalet edecek

Başbakan'ın, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın gerektiğinde kendi yerine vekalet etmesini istediği duyurulan açıklamada, Johnson'a mükemmel şekilde bakıldığı belirtildi.

Sosyal medya mesajıyla 'moralim yerinde' demişti

Dün gece hastaneye yatırılan Başbakan Jonsson Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda hastanede "rahat" bir gece geçirdiğini, moralinin "yerinde" olduğunu ve hükümet lideri olarak görevini sürdürdüğünü belirtti. Bununla birlikte hastanede müşahede altında tutulmaya devam edeceğini de sözlerine eklemişti.

11 gün önce Covid-19'a yakalanmıştı

İngiltere Başbakanı'nın 11 gün önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Bu süre zarfında Johnson başbakanlık görevini evinden sürdürmüştü.

Fakat Johnson'ın yüksek ateş dahil koronavirüs semptomlarını göstermeye devam etmesi üzerine doktoru yeniden test istemiş ve İngiliz lider pazar gecesi yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Başbakanı Boris Johnson 27 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte hafif derecede semptomlar gösterdim ve koronavirüs testim pozitif çıktı. Şimdi kendimi izole ettim. Salgınla savaşıyoruz ve bu sebeple video konferans yoluyla hükümeti idare etmeye devam edeceğim. Hep birlikte bu salgını yeneceğiz" ifadelerini kullanmıştı.