Johnson’a “Kıbrıs’ta Önleyici Ve Yapıcı Rol Üstlen” Çağrısı

İngiltere’de yaşayan ve “Birleşik Krallık Kıbrıs Ulusal Federasyonu” altında örgütlü Rumların KKTC’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında yapıcı rol oynama çağrısı yaptıkları bir mektup gönderdiği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre Johnson’a gönderilen mektupta, KKTC’nin kurulmasının 1983’te zamanın İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher tarafından “kınandığı” hatırlatıldı, zamanın Türkiye Cumhurbaşkanı’nın da Kıbrıslı Türklerin bu hareketini engellemek için büyük çaba harcadığı kaydedildi.

“İki devlet çözümünün Kuruluş ve İttifak Antlaşmaları’nı ihlal ettiği, BM kararları altındaki uzlaşılmış çözüm zemininin de altını oyduğu” iddia edilen mektupta, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve kapalı Maraş açılımının “müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli güveni zedelediği, İngiltere’nin de bölgedeki çıkarları açısından risk oluşturduğu” öne sürüldü.

Türkiye’nin İngiliz hükümeti tarafından “güçlü ifadelerle kınanması gerektiği” iddia edilen mektupta Johnson’a “Kıbrıs’ın gelecek nesillerinin yeniden birleşmiş, yabancı asker ve bölünmeye karşı güvenli bir ülkede büyümesini sağlamak için Kıbrıs’ta önleyici ve yapıcı rol üstlenme” çağrısında bulunuldu.