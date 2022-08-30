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Johnson’dan Anastasiadis’e mektup: “İki devletli çözümü reddediyoruz”

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e gönderdiği mektupta, İngiltere’nin iki devletli çözümü reddettiğini ilettiği belirtildi.
Johnson’dan Anastasiadis’e mektup: “İki devletli çözümü reddediyoruz”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e gönderdiği mektupta, İngiltere’nin iki devletli çözümü reddettiğini ilettiği belirtildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un, Anastasiadis’e bir mektup göndererek, ülkesinin Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümü kabul etmediğini vurguladığını yazdı.

Habere göre Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos dün yaptığı açıklamada, Johnson’un, Anastasiadis’in mektubuna yanıt olarak gönderdiği mektupta, “Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde çözülmesine yönelik desteğini” dile getirdiğini ve Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) “ortak zemin bulunmasının kolaylaşmasındaki önemini vurguladığını” iddia etti.

Pelekanos’a göre Johnson mektubunda, Anastasiadis’in GYÖ önerilerinin, Ersin Tatar tarafından kabul edilmemesinin “hayal kırıklığı yarattığı” ifadesini kullanırken, “Türk tarafının kapalı bölge Maraş’taki tek taraflı eylemleri hakkında Anastasiadis’in duyduğu hayal kırıklığını da paylaştıklarını” vurguladı.

“Türk tarafının Maraş’taki eylemlerinin sona ermesi ve BM Güvenlik Konseyi kararları ve Güvenlik Konseyi başkanlık açıklaması uyarınca geri alınmaları gerektiğini” söyleyen Johnson, “İngiliz hükümetinin, Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğini, Kıbrıs sorununa siyasi çözüm bulunmasına ilişkin olasılıkları sabote edebilecek eylemlerden kaçınmaları yönünde birçok kez teşvik ettiğini” de ifade etti.

Johnson ayrıca, “gerek Maraş gerekse Doğu Akdeniz’deki her türlü gelişmeyi yakından takip etmeye ve istikrarı bozacak eylemlere karşı gelmeye devam edeceklerini” de sözlerine ekledi.

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