  • BIST 96.718
  • Altın 285,074
  • Dolar 5,8155
  • Euro 6,4044
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Johnson'dan protestolara tepki

» »
İngiltere Başbakan'ı Johnson, aleyhine düzenlenen protestolara tepki göstererek, ülkesinin 31 Ekim'de anlaşmalı ya da anlaşmasız Avrupa Birliği'nden ayrılacağını yineledi.
Johnson'dan protestolara tepki

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, şahsına karşı yapılan protesto gösterilerini eleştirdi. "Bunu yaparak neyi elde edeceğiz" diyen Johnson, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının yıl içinde iki kez ertelendiğine dikkat çekti. Johnson ayrıca "Yapmamız gereken bir anlaşmayı hayata geçirmek. Anlaşmayı hayata geçiremezsek Avrupa Birliği'nden 31 Ekim'de ayrılmak zorundayız, ne olursa olsun" ifadesini kullandı.

Başbakan Johnson, Britanya parlamentosunun, planlanan Brexit'e iki ay kala 5 haftalık bir tatile çıkmasına karar vermişti. Önümüzdeki Salı günü yaz tatilinden gelecek olan milletvekilleri tekrar tatile çıkacak ve bu tatil 14 Ekim'e kadar sürecek. Karar milletvekillerine 31 Ekim tarihinde gerçekleşmesi beklenen Avrupa Birliği'nden anlaşmasız çıkışı, yasama yoluyla engellemek için zaman bırakmamış oluyor.

İngiltere'nin birçok kentinde cumartesi günü sokaklara çıkan yüz binlerce kişi, Başbakan Boris Johnson'ın milletvekillerini tatile çıkarak parlamentoyu askıya aldığını düşünüyor. Protesto eylemlerinin başkent Londra'daki ayağına organizatörlerin açıklamasına göre 100 bini aşkın kişi katıldı.

Londra'da başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Caddesi'nde toplanan göstericiler düdük ve davul çalarak Johnson'ı protesto ederken, bazı göstericiler Avrupa Birliği bayrağı sallayarak "Boris Johnson, kendinden utan" sloganı attı. Bazı pankartlarda da "Uyan Birleşik Krallık! Ya da 1933 Almanyasına hoş geldiniz" yazıldığı görüldü. İnternet üzerinden de #StopTheCoup (Darbeyi durdurun) etiketiyle kampanya başlatıldı. Polis gösterinin sonuna doğru üç kişinin gözaltına alındığı bilgisi verdi. Londra'nın yanı sıra Manchester, Glasgow, Edinburg ve Belfast da aralarında olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenlendi.

Corbyn'den direnme açıklaması

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden herhangi bir düzenleme olmaksızın ayrılmasına karşı protestoların daha da güçlenerek süreceğini söyledi. Corby İskoçya'da yaptığı açıklamada "Anlaşmasız bir Brexit'i engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Avrupa Birliği'nin Brexit baş müzakerecesi Michel Barnier ise anlaşmasız bir Brexit'e engel olma konusunda ümitli olmadığını söyledi. Sunday Telegraph'a açıklamalarda bulunan Barnier, Backstop düzenlemesinin yürürlükte kalmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin istediği ve Johnson'ın karşı çıktığı düzenleme, İngiltere ile İrlanda arasında fiziki bir sınır olmamasını öngörüyor. Barnier İngiltere'nin AB'ye sunacağı her tür fikri ise inceleyeceklerini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Londra Yardım Melekleri, kanser hastalarına yardım derneği’ne 2 bin 165 sterlin bağışladı15 Ağustos 2019 Perşembe 12:26
  • AB yetkilileri: İngiltere ile 'anlamlı' bir Brexit müzakeresi yapacak koşullar yok06 Ağustos 2019 Salı 22:31
  • Londra’da bir müzede 17 yaşındaki çocuk, altı yaşında çocuğu 10’uncu kattan attı05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:01
  • Anlaşmasız Brexit'i Boris Johnson'a rağmen engellemek mümkün mü?05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:38
  • Britanya'da Muhafazakar Parti'nin meclis çoğunluğu tek koltuğa indi: "Vekiller Johnson'ı parti değiştirmekle tehdit ediyor"03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:47
  • Brexit: İngiliz Sterlini bir ayda yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybetti30 Temmuz 2019 Salı 16:53
  • İngiltere çapında grip aşısı kampanyasını reddeden Müslümanlar, 'helal' aşı istiyor30 Temmuz 2019 Salı 11:13
  • İngiltere’de 'Türk arısı' alarmı30 Temmuz 2019 Salı 10:57
  • Mesut Özil'e Londra'da bıçaklı saldırı (Video)26 Temmuz 2019 Cuma 10:26
  • İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, kardeşini devlet bakanı yaptı25 Temmuz 2019 Perşembe 13:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti