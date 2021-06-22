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Johnson&Johnson Aşısı Yapmakta Olan Hastanelere Yeni Sağlık Merkezleri Eklendi

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Sağlık Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, Johnson&Johnson aşısı yapmakta olan hastanelere yeni Sağlık Merkezleri de eklendiğini ve çalışma saatlerinin de belirlendiği bildirildi.
Johnson&Johnson Aşısı Yapmakta Olan Hastanelere Yeni Sağlık Merkezleri Eklendi

Sağlık Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, Johnson&Johnson aşısı yapmakta olan hastanelere yeni Sağlık Merkezleri de eklendiğini ve çalışma saatlerinin de belirlendiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, eklenen yeni merkezlerin 23 Haziran Çarşamba ve 24 Haziran Perşembe gününden itibaren aşılama yapacağı da açıklandı.

VAR OLAN MERKEZLERİN SAATLERİ

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi – 08.30-14.30 ( Hafta sonu 08.30-18.00)

Gazimağusa Devlet Hastanesi- 09.00-16.00

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi – 09.00-18.00

Cengiz Topel Hastanesi – 09.00-13.30

EKLENEN YENİ MERKEZLER

Mehmetçik Sağlık Merkezi saat 08.00- 13.30

Yeni Erenköy Sağlık Merkezi 09.00- 18.00

İskele Sağlık Merkezi 14.00-18.00

Maraş Sağlık Merkezi 14.00-18.00

23 Haziran 2021 Çarşamba gününden itibaren yine yukarıda belirtilen merkezlere ek olarak turizm sektöründe çalışan otel çalışanları ve turizm rehberlerine Johnson&Johnson aşıları

Lefkoşa’da YDÜ Hastanesi ve Girne’de Suat Günsel Hastanesi’nde 08.00-17.00 saatleri arasında

24 Haziran 2021 Perşembe gününden itibaren ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden kayıt oluşturmuş 18 yaş üzeri tüm halkımıza Johnson&Johnson aşıları

Lefkoşa’da YDÜ Hastanesi

Girne’de Suat Günsel Hastanesi

Güzelyurt’ta YDÜ Güzelyurt Dispanseri,

Gazimağusa’da YDÜ Mağusa Dispanserin’de 08.00-17.00 saatleri arasında

Girne Amerikan Üniversitesi Smart Health Sağlık Merkezi’nde ise 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Johnson& Johnson yaptırmak isteyen tüm vatandaşlarımız ve yukarıda belirtilen sektörlerin bakanlığa bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden https://www.asi.saglik.gov.ct.tr adresinden kayıt oluşturması gerekmektedir. Kayıt oluşturma esnasında yaşanan herhangi bir sorun olması durumunda ise 1111 numaralı çağrı merkezi veya Sağlık Bakanlığı’na ulaşılabilir.

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