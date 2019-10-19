Johnson&Johnson'ın binlerce bebek pudrası 'asbest' tehlikesi nedeniyle geri çağırıldı

Johnson&Johnson şirketi ABD’deki popüler bebek pudralarından bir bölümünü asbest bulaşma seviyesi nedeniyle geri çağırdığını duyurdu.

ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı; gıda, diyet eklentileri, ilaç, biyolojik medikal ürünler araştıran birim FDA, internet üzerinden satın alınan bir pudra üzerinde yaptığı deneyde beyaz asbest tespit ettiğini duyurdu. Firma bunun üzerine geçen yıl ABD’de üretilen ve gönderilen ürünleri geri çağırdı.

FDA yetkilisi Dr. Ned Sharpless cuma günü yaptığı açıklamada “Geri çekmenin bu zamana kadar bu bebek pudrasını kullanmış insanları ilgilendirdiğini anlıyorum. Herkese birimimizin bu konuyu önemsediğini ve toplum sağlığını koruma görevimizi yerine getireceğimizi duyurmak istiyorum. FDA, asbestli talk bulunan kozmetik ürünlerini araştırmaya devam ediyor” dedi.

33 bin şişeden oluşan #22318RB kodlu Johnson Bebek Pudrası’na sahip insanlar ürünü geri gönderip şirketle geri ödeme için iletişime geçebilecek.

Firma, bulunan beyaz asbest oranının yüzde 0.00002’yi aşmadığını, soruşturmanın henüz ilk aşamalarda olduğu ve bu sebeple asbest bulaşmasının tüm ürünlerde mi yoksa yalnızca test edilen şişede mi olduğunun belli olmadığını söylerken FDA testin ve sonuçlarının arkasında duruyor.

Asbest bilinen bir kanserojen

'Talk' pudra, allık gibi pek çok kozmetik ürününde kullanılan bir malzeme. FDA uzun zamandır talk malzemesinde asbest varlığına ilişkin soruşturmalar yürütüyor. Mart ayında gençler için takı ve kozmetik ürünleri satan Claire’s mağazasında bazı ürünlerinde asbest bulunduğu duyurulmuştu. FDA’dan yapılan açıklamada “Talk ve asbest doğada bulunan mineraller fakat asbest bilinen bir kanserojen" denilmişti.

Şirket değer kaybetmişti

Dünyanın en büyük kişisel bakım ve ilaç şirketlerinden birisi olan Johnson & Johnson'ın ürettiği talk pudrası uzun zamandır asbest barındırması sebebiyle gündem oluyor. Daha önce firmanın pudralarda asbest bulunduğunu bildiği bir haberin Reuters'ta paylaşılmasının ardından Johnson & Johnson hisseleri, yüzde 10 değer kaybetmişti.