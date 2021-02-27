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Johnson&Johnson'ın Covid-19 aşısına yarın onay verilmesi bekleniyor

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar paneli, Johnson&Johnson ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının acil durum kullanımına yeşil ışık yaktı
Johnson&Johnson'ın Covid-19 aşısına yarın onay verilmesi bekleniyor

Aşının etkili ve güvenli olduğu yönünde FDA uzmanları tarafından yayımlanan analizin ardından bugün toplanan panel, aşının acil durum kullanımını görüştü.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından oluşan bağımsız panel, Johnson&Johnson'ın Covid-19 aşısının acil durumlarda kullanılması tavsiyesinde bulundu.

 

44 bin kişi üzerinde denenen Johnson&Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısının yüzde 66 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı.

FDA'nın aşının kullanımına yarın resmi onay vermesi bekleniyor.

Jonhson&Johnson aşısı, onaylanması durumunda, ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olacak.

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