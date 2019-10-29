Joker filmini izlerken sinemada 'Allahu ekber' diye bağıran şahıs gözaltına alındı!

Fransa’nın başkenti Paris’te bir sinema salonunda Joker filminin gösterimi sırasında “Allahu ekber” diye bağıran şahıs gözaltına alındı.

Euronews’ten Fatih Yetim’in haberinde, görgü tanıklarında aktardığına göre, pazar akşamı düzenlenen seansta iki adam filmi yüksek sesle eleştirdi ve “politik” bir yapım olduğunu iddia etti. Etraftakilerin sessiz olmaları yönündeki uyarılarının ardından adamlardan biri ayağa kalktı, ellerini göğsüne koydu ve ‘Allahu ekber’ diye bağırdı. Bu sırada salonda büyük bir panik yaşandı. Terör saldırısı endişesi taşıyan yüzlerce kişi çıkış kapılarına yöneldi.

Salonda paniğe yol açan şahsın önce salondakiler tarafından etkisiz hale getirildiği ancak olay yerinden kaçmayı başardığı aktarıldı. Diğer yandan salonda yaşanan panik anında kapkaççıların da devreye girdiği ve bazı izleyicilerin cüzdanlarının çalındığı bildirildi.

Zanlı bir sonraki gün evinde gözaltına alınırken, filmin gösterildiği Grand Rex merkezi, olay anında salonda olanların biletlerini iade edeceklerini duyurdu.