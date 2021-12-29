‘Jolie Geni’ Kanser Hastaları Için Umut Olacak

Bilim insanlarının Angelina Jolie’den yola çıkarak isimlendirdiği ‘Jolie geni’ kanser hastaları için umut olabilir.

Ünlü oyuncu Angelina Jolie’nin iki memesini birden mastektomi yöntemiyle aldırmasına neden olan ve meme kanseri riskini yükselten BRCA-1, BRCA-2 genlerinin 12 kanser çeşidine daha neden olduğu ortaya çıkmıştı.

Annesini de kanserden kaybeden Angelina Jolie yaptırdığı gen testi ile yumurtalık ve meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 87 olduğunu öğrenmişti. 6 çocuk annesi Jolie, BRCA-1 ve BRCA-2 genlerine sahip olduğu ortaya çıkınca birçok insan bu testi yaptırmaya başlamış ve riski yüksek çıkanlar iki memesini de mastektomi yöntemiyle aldırmaya karar vermişti.

KANSER AMELİYATLARINI ÖNLEYEBİLİR

Binlerce İngiliz kadını etkileyen mutasyona uğramış BRCA1 geni, annesinden miras kalan Angelina Jolie’den sonra ‘Jolie geni’ olarak biliniyor.

Los Angeles California Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar, Jolie geninin, kanserin ne zaman gelişeceği veya hastalığın oluşmasını durduran ilaçlara yol açacağını doğru bir şekilde tahmin etmelerini sağlayabilir.

Yapılan araştırmalar, doktorların, hatalı bir gene sahip hastalarda meme ve yumurtalık kanseri geliştirip geliştirmediğini tahmin etmelerine olanak tanırken, bu durumun binlerce kadının kanser ameliyatını geciktirmesine veya önlemesine yardımcı olabileceği belirlendi.

TEDAVİ İÇİN DOĞRU YÖNTEMLER

Angelina Jolie’nin annesi Marcheline Bertrand’ı tedavi eden doktorun da dahil olduğu bir ekip, hastalığa yakalanan kadınların kanından alınan hücreleri kullanarak mini fallop tüpleri üretti. Hücrelerin daha fazla bölündüğünü, anormal büyümeler oluşturduğunu ve kansere bağlı bir protein ürettiğini gözlemlendi.

Los Angeles California Üniversitesi’nde profesör ve araştırmanın yardımcı yazarı Dr Beth Karlan, “”Laboratuvarda yetiştirilen bu fallop tüpleri, yumurtalık kanseri gelişiminde rol oynayan genleri belirlememize yardımcı olacak, bu sayede onu önlemek veya çok daha iyi tedavi etmek için doğru yollar belirleyebileceğiz” dedi.

ABD merkezli Cedars-Sinai Yönetim Kurulu Rejeneratif Tıp Enstitüsü’nden ve buluşla ilgili bir araştırmanın baş yazarı olan Dr Clive Svendsen ise ‘Jolie geni’ne sahip binlerce kadının kanser ameliyatını geciktirmesine veya önlemesine yardımcı olabilir.” dedi.