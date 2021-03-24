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Jordan'ın kaybı 500 milyon dolar

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Koronavirüs sebebiyle yaşanan ekonomik kriz NBA efsanesi Michael Jordan'ı da vurdu. Jordan'ın kaybının 500 milyon dolar olduğu bildirildi.
Jordan'ın kaybı 500 milyon dolar

Koronavirüs sebebiyle yaşanan ekonomik kriz NBA efsanesi Michael Jordan'ı da vurdu. Jordan'ın kaybının 500 milyon dolar olduğu bildirildi.

Chicago Bulls ile 6 NBA şampiyonluğu yaşayan ve çoğu kişi tarafından NBA'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak gösterilen Jordan'ın serveti 500 milyon dolar azaldı. 

Forbes tarafından serveti bir ara 2 milyar 100 milyon dolar olarak hesaplanan Jordan'a en büyük darbe oyunlardan geldi. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının Gamestop'taki Jordan'ın hisselerini düşürdüğü ve gelir kaybının büyük bölümünün buradan kaynaklandığı vurgulandı.

Ünlü spor ekipleri firması Nike ile yaptığı anlaşamadan büyük gelir elde eden ve 2010'larda net geliri 1 milyar doları aşan ilk sporcu olan Jordan'ın ismi hala en çok tercih edilen spor ayakkabı markasında bulunuyor. Jordan bu anlaşmadan her yıl cebine 100-150 milyon dolar arası bir parayı koydu.

Oyunculuk kariyerinde toplam 90 milyon dolar olan Jordan, reklam ve anlaşmalardan o yıllarda vergiler öncesi 1.8 milyar dolar kazandı. Charlotte Hornets'in 2010'da büyük hissesini 175 milyon dolara satın alan Jordan, eylül 2019'da değeri 1.5 milyar dolar olarak hesaplanan kulübün küçük bir hissesini sattı.

18 yıllık basketbol kariyerinin ardından Nike'ın yanısıra Hanes, Gatorade ve Upper Deck ile sponsorluk anlaşmasını sürdüren Jordan'ın bu yılki servetinde büyük düşüş yaşandı. Forbes'un verilerine göre Jordan'ın serveti 2018'deki 1.6 milyar dolara geriledi. Amerika'nın en zengin 500 kişisi arasında bulunan Michael Jordan'ın serveti, hayatını anlatan The Last Dance belgeselinin etkisiyle de 2.1 milyar dolara çıkmıştı.

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