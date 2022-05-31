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Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor

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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adam Jorge Jesus, bu gece yarısı İstanbul'da olacak.
Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Jorge Jesus, İstanbul’a geliyor.

Yeni sezon hazırlıkları öncesinde teknik direktör değişimi için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile prensip anlaşmasına vardı.

Ankara’dan kalkan özel uçak Portekiz’e giderek Jorge Jesus ve yardımcılarını alacak. Saat 00.00’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmesi planlanan Jorge Jesus’u burada Fenerbahçeli yetkililer karşılayacak.

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