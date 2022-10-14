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Jorge Jesus'dan Taraftarlara Anlamlı Hareket

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca galibiyeti sonrası sarı lacivertli futbolculardan formalarını taraftarlara vermelerini istedi.
Jorge Jesus'dan Taraftarlara Anlamlı Hareket

Türkiye temsilcisi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

Teknik patron Jesus, maç sonu tribündeki taraftarlara jest yaptı. Portekizli teknik adam futbolculardan formalarını taraftarlara vermelerini istedi. 

Konuyla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, ''Tahmin ediyorum ki, buraya gelen seyircilerimiz Türkiye'de ve İstanbul'da yaşamıyorlar. Kendi ülkelerinin dışında çalışıyorlar. Kulüplerinden onlara kalan en ufak bir hatıra bile çok önemli. Ben de bu düşünceyle oyuncularımdan formalarını vermelerini istedim." ifadelerini kullandı.

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