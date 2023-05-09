Jorge Jesus’tan hata üstüne hata! Ali Koç’tan yurt dışı yasağı…

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puanı Giresun'da bırakırken yönetim-hoca-futbolcu üçgenindeki yanlışlar bir kez daha gündeme geldi. Eleştiri oklarının en büyüğü ise Teknik Direktör Jorge Jesus'a yöneldi:
Saha içinde kalması gerekirken özellikle puan kaybedilen her dönemde saha dışını işaret edip kendisinin ve takımının motivasyonunu bozuyor. Giresun maçındaki kötü futbolun ardından “1-0'ı korumayı başaramadık” açıklamasıyla tepkiler tavan yaptı.
İDEAL 11’İ BULAMADI
- Rotasyon, takımın dengesini bozuyor. Özellikle merkez orta saha sürekli değişiyor. 3-4 oyuncu dışında ‘as takım' yani ideal 11 yok.
- Çoğu futbolcu kendi (asıl) bölgesinde oynamıyor ve verimli olamıyor. Ferdi, Lincoln, Luan Peres, Osayi, Arda gibi…
- Rakipler takımın (savunmanın arkasına atılan toplar gibi) zaaflarını çözdükten sonra çare üretemedi.
- Taktik ve oyuncu değişiklikleri yanlış veya yetersiz
ALİ KOÇ’TAN YURT DIŞI YASAĞI
Başkan Ali Koç ile Jorge Jesus haftalık toplantılarını dün gerçekleştirdi. Koç'un, Giresun beraberliği nedeniyle Jesus'a sitemde bulunduğu; kötü futbol nedeniyle de futbolcuları sert şekilde eleştirdiği öğrenildi. Başkanın, takıma verilen üç günlük izni ise İstanbul'da kalma şartıyla kabul ettiği öğrenildi.
9 PUAN UÇTU
Kanarya’nın en büyük sorunlarından biri, bireysel hataların artarak devam etmesi. Rakip hücumlarda yapılan yanlışlar, kritik puan kayıplarına yol açtı. Altay, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Osayi-Samuel, Zajc, Serdar Dursun, Szalai, Samet ve Arao'nun hataları en az 9 puana mal oldu.
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