Jorge Jesus’tan hata üstüne hata! Ali Koç’tan yurt dışı yasağı…

Jorge Jesus'un hiç ders almaması, Fenerbahçe'nin dengesini bozdu. Portekizli hoca, sürekli saha dışını işaret edip konsantrasyon bozuyor. Kadro-sistem tercihleri, oyuna müdahaleler, B ve C planlarının olmayışı, Jesus’u hedef tahtasına oturttu.

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puanı Giresun'da bırakırken yönetim-hoca-futbolcu üçgenindeki yanlışlar bir kez daha gündeme geldi. Eleştiri oklarının en büyüğü ise Teknik Direktör Jorge Jesus'a yöneldi:

Saha içinde kalması gerekirken özellikle puan kaybedilen her dönemde saha dışını işaret edip kendisinin ve takımının motivasyonunu bozuyor. Giresun maçındaki kötü futbolun ardından “1-0'ı korumayı başaramadık” açıklamasıyla tepkiler tavan yaptı.

İDEAL 11’İ BULAMADI

Rotasyon, takımın dengesini bozuyor. Özellikle merkez orta saha sürekli değişiyor. 3-4 oyuncu dışında ‘as takım' yani ideal 11 yok.

Çoğu futbolcu kendi (asıl) bölgesinde oynamıyor ve verimli olamıyor. Ferdi, Lincoln, Luan Peres, Osayi, Arda gibi…

Rakipler takımın (savunmanın arkasına atılan toplar gibi) zaaflarını çözdükten sonra çare üretemedi.

Taktik ve oyuncu değişiklikleri yanlış veya yetersiz

ALİ KOÇ’TAN YURT DIŞI YASAĞI

Başkan Ali Koç ile Jorge Jesus haftalık toplantılarını dün gerçekleştirdi. Koç'un, Giresun beraberliği nedeniyle Jesus'a sitemde bulunduğu; kötü futbol nedeniyle de futbolcuları sert şekilde eleştirdiği öğrenildi. Başkanın, takıma verilen üç günlük izni ise İstanbul'da kalma şartıyla kabul ettiği öğrenildi.

9 PUAN UÇTU

Kanarya’nın en büyük sorunlarından biri, bireysel hataların artarak devam etmesi. Rakip hücumlarda yapılan yanlışlar, kritik puan kayıplarına yol açtı. Altay, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Osayi-Samuel, Zajc, Serdar Dursun, Szalai, Samet ve Arao'nun hataları en az 9 puana mal oldu.