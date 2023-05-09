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Jorge Jesus’tan hata üstüne hata! Ali Koç’tan yurt dışı yasağı…

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Jorge Jesus'un hiç ders almaması, Fenerbahçe'nin dengesini bozdu. Portekizli hoca, sürekli saha dışını işaret edip konsantrasyon bozuyor. Kadro-sistem tercihleri, oyuna müdahaleler, B ve C planlarının olmayışı, Jesus’u hedef tahtasına oturttu.
Jorge Jesus’tan hata üstüne hata! Ali Koç’tan yurt dışı yasağı…

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puanı Giresun'da bırakırken yönetim-hoca-futbolcu üçgenindeki yanlışlar bir kez daha gündeme geldi. Eleştiri oklarının en büyüğü ise Teknik Direktör Jorge Jesus'a yöneldi:

Saha içinde kalması gerekirken özellikle puan kaybedilen her dönemde saha dışını işaret edip kendisinin ve takımının motivasyonunu bozuyor. Giresun maçındaki kötü futbolun ardından “1-0'ı korumayı başaramadık” açıklamasıyla tepkiler tavan yaptı.

İDEAL 11’İ BULAMADI

  • Rotasyon, takımın dengesini bozuyor. Özellikle merkez orta saha sürekli değişiyor. 3-4 oyuncu dışında ‘as takım' yani ideal 11 yok.
  • Çoğu futbolcu kendi (asıl) bölgesinde oynamıyor ve verimli olamıyor. Ferdi, Lincoln, Luan Peres, Osayi, Arda gibi…
  • Rakipler takımın (savunmanın arkasına atılan toplar gibi) zaaflarını çözdükten sonra çare üretemedi.
  • Taktik ve oyuncu değişiklikleri yanlış veya yetersiz

ALİ KOÇ’TAN YURT DIŞI YASAĞI

Başkan Ali Koç ile Jorge Jesus haftalık toplantılarını dün gerçekleştirdi. Koç'un, Giresun beraberliği nedeniyle Jesus'a sitemde bulunduğu; kötü futbol nedeniyle de futbolcuları sert şekilde eleştirdiği öğrenildi. Başkanın, takıma verilen üç günlük izni ise İstanbul'da kalma şartıyla kabul ettiği öğrenildi.

9 PUAN UÇTU

Kanarya’nın en büyük sorunlarından biri, bireysel hataların artarak devam etmesi. Rakip hücumlarda yapılan yanlışlar, kritik puan kayıplarına yol açtı. Altay, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Osayi-Samuel, Zajc, Serdar Dursun, Szalai, Samet ve Arao'nun hataları en az 9 puana mal oldu.

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