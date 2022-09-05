Josef de Souza’dan kırmızı kart tepkisi! ‘Elinde bıçak mı var bilmiyoruz’

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasını lider tamamlayan Beşiktaş’ta, Ankaragücü maçının bitiş düdüğü ile yaşanan saha olaylarına verilen tepki dinmiyor.

Sahaya uçan tekme ile giren futbol holiganına tepki veren ve hemen sonrasında kırmızı kart gören Josef de Souza kulübün resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

‘CENK DÖNMESEYDİ BELİNİ KIRARDI’

“Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum.

Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm. Umarım bir daha yaşanmaz. Kafamızın içinde sadece futbol olmalı, gerisi bizi ilgilendirmiyor.”