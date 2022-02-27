Josef De Souza'nın Yaptığı Paylaşım Sevenlerini Üzdü

Ailece zor günler geçirdiklerini ifade eden Josef de Souza Instagram'dan hesabından yaptığı paylaşımda, "Zor günler geçiriyorum, benim ve ailem için dualarınızı eksik etmeyin. Her şeyin düzeleceğine dair Tanrı'ya inancım sonsuz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Josef de Souza duygusal bir paylaşımda bulundu.

"ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUM"

Josef de Souza, Instagram'dan hesabından yaptığı paylaşımda, "Zor günler geçiriyorum, benim ve ailem için dualarınızı eksik etmeyin. Her şeyin düzeleceğine dair Tanrı'ya inancım sonsuz" ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolcunun bu paylaşımı dayısı yoğun bakımda olduğu için yaptığı öğrenildi.