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Josep Borrell: Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine saygı duyulmalı ve uygulanmalı

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, UCM’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine saygı duyulması ve bunun uygulanması gerektiğini belirtti.
Josep Borrell: Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine saygı duyulmalı ve uygulanmalı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine saygı duyulması ve bunun uygulanması gerektiğini söyledi.

Ürdün'de temaslarda bulunan Borrell, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Borrell, kararın siyasi olmadığını belirterek, "Mahkemenin kararına saygı duyulmalı ve uygulanmalı." dedi.

Tüm AB ülkelerine çağrıda bulunan Borrell, "AB'nin de dahil olduğu tüm mahkeme üye ülkelerini kararı uygulamaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

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