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Josephine Baker, Pantheon’a gömülecek

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Fransa tarihinin en dikkat çeken figürlerinden biri olan Josephine Baker, Fransa’nın ulusal kahramanı ilan edildi…
Josephine Baker, Pantheon’a gömülecek

Fransa tarihinin en dikkat çeken figürlerinden biri olan Josephine Baker, Fransa’nın ulusal kahramanı ilan edildi…

ABD’li kabare dansçısı ve Fransız direnişinde casus olarak görev yapan Baker’ın naaşının Fransız ulusal kahramanlarının gömüldüğü Pantheon’a nakledileceği açıklandı.

1975’te Monaco’da ölen Baker’ın naaşının Pantheon’a taşınacağını açıklayan Macron, 30 Kasım’da bir seremoni düzenleneceğini de duyurdu. Baker böylelikle bu konuma erişecek ilk Afro-Amerikan kadın olacak. Baker ayrıca eğlence dünyasından da bu onura layık olan ilk insan olarak tarihe geçecek.

Baker’a bu unvanın verilmesini destekleyen filozof Pascal Bruckner, “O gerçek bir ırkçılık karşıtı ve gerçek bir faşist karşıtıydı” dedi. Baker böylelikle Victor Hugo, Voltaire ve Jean-Jacques Rousseau gibi isimlerle aynı yerde yatacak.

Missouri’de 1906’da dünyaya gelen Baker, Champs-Eylsees’deki gösterileriyle şöhrete kavuştu. Matisse ve Pablo Picasso gibi sanatçılarla yakınlık kuran ve onlar için adeta bir “ilham perisi” olan Baker, İkinci Dünya Savaşı sırasında şöhretini kullanarak Nazi işgalcilerinden bilgileri alarak bunu Fransızlara aktarmıştı.

1974’te Baker, “Ben 20’lerde Fransa’da meşhurdum. ABD’ye dayanamıyordum ve Paris’e ilk taşınan siyahilerden biriydim” demişti.

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