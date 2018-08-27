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JP Morgan, Türkiye için büyüme tahminlerini düşürdü

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Yatırım bankası, TCMB'den faiz artışı bekliyor
JP Morgan, Türkiye için büyüme tahminlerini düşürdü

ABD'li yatırım bankası JP Morgan, son birkaç ayda yaşanan gelişmeler sonrasında Türkiye için makroekonomik tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Dünya gazetesinin aktardığına göre JP Morgan, 23 Ağustos tarihinde yayımladığı raporla Türkiye'nin büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizeye gitti. 

Raporda, kötüleşen finansal şartlar ve daha sıkı likidite şartları nedeniyle 2018 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 3,7'den 3,5'e çeken JP Morgan, 2019 beklentisini ise yüzde 2,8'den yüzde 1,1'e indirdi.

2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 9,5'ten 11'e çıkaran JP Morgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kredibiliteyi yeniden inşaa etmek için para politikasını daha da sıkılaştırması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

JP Morgan, TCMB'den eylül toplantısında 250 baz puan faiz artırımı beklediklerini ifade etti.

Cari işlemler açığının bu yıl sonunda 51 milyar dolar ile GSYH'nın yüzde 6,7'si seviyesinde gerçekleşmesini bekleyen JP Morgan, 2019 sonunda ise cari açığın 26 milyar dolar ile GSYH'nın yüzde 3,9'u seviyesine ineceğini tahmin etti.

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