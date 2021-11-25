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JP Morgan'dan Türkiye analizi: "TC Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimi için çok fazla alanı kalmadı"

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JP Morgan, Türkiye'nin büyümesinin 2022'de yavaşlayacağını ve enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini belirtirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın daha fazla faiz indirimi için çok fazla alanı kalmadığını belirtti.
JP Morgan'dan Türkiye analizi: "TC Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimi için çok fazla alanı kalmadı"

JP Morgan, yayımladığı araştırma raporunda Türkiye'nin büyümesinin 2022'de yavaşlayacağını ve enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini söyledi.

 

Bloomberg HT'nin aktardığına göre enflasyonun yılın geri kalanında yüzde 20 civarında kalmaya devam etmesini bekleyen JP Morgan, Türk Lirası'ndaki değer kaybının devam edeceğini ve bunun küresel emtia fiyatlarındaki artışla birleşince ithal ürün fiyatlarında keskin bir yükselişe neden olacağını belirtti.

"Temel göstergelere bakarak bir politika tahmini yapmak çok zor"

2021 için büyüme ivmesinin hala güçlü olduğunu belirten banka, yüzde 8.4’lük yıl sonu büyüme tahminleri için risklerin yukarı yönlü arttığını ifade etti.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın daha fazla faiz indirimi için çok fazla alanı kalmadığını belirten JP Morgan ekonomistleri, temel göstergelere bakarak herhangi bir politika tahmini yapmanın çok zor olduğunu vurguladı.

 

TCMB’nin politika faizini yüzde 15’in altına indirip indirmeyeceğine şüpheyle yaklaştıklarını belirten banka, faiz indiriminin yerleşiklerin portföy tercihlerinde büyük değişiklikler yaşanmasını göze almadan mümkün olmayacağını söyledi.

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