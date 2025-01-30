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JPMorgan Türkiye için tarih verdi: Dolar 45,50 lira olacak

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ABD'nin en büyük bankası JPMorgan, Türkiye'ye yönelik son raporunda enflasyon ve kur tahminlerini paylaştı. Rapora göre, 2025 yıl sonunda dolar/TL kurunun 45,50 liraya ulaşması bekleniyor.
JPMorgan Türkiye için tarih verdi: Dolar 45,50 lira olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Ocak tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında aldığı 250 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizleri yüzde 45 seviyesine çekilirken, bu karar piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Alınan faiz kararının ardından enflasyon ve döviz kurlarına yönelik beklentilerde önemli değişiklikler yaşandı.

Son faiz indirimi, ekonomik göstergelerde yeni dengeler yaratırken, piyasaların bundan sonraki süreçte nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlikleri artırdı. Özellikle döviz kuru ve enflasyon dinamikleri konusunda küresel finans kuruluşlarının dikkatle takip ettiği Türkiye ekonomisine yönelik yeni tahminler gelmeye devam ediyor.

JPMORGAN’DAN TÜRKİYE’YE YÖNELİK KRİTİK RAPOR

ABD’nin en büyük bankalarından biri olarak gösterilen JPMorgan, Türkiye’ye ilişkin yayımladığı son raporda dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Raporda, yatırımcılara Türk şirketlerine daha fazla ilgi göstermeleri tavsiye edilirken, Borsa İstanbul’da yükselmesi muhtemel hisselere dair öngörüler paylaşıldı.

Borsa İstanbul’daki bazı hisse senetlerinin yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu belirten JPMorgan analistleri, Türkiye’de uygulanan mevcut ekonomik politikaların uzun vadeli etkilerine ilişkin çeşitli senaryolar üzerinde durdu. Özellikle faiz indirimlerinin piyasalara etkisinin takip edilmesi gerektiği belirtilirken, enflasyon ve döviz kuru beklentilerinin önemine dikkat çekildi.

DOLAR YIL SONUNDA 45,50 LİRA

JPMorgan analistleri, Türkiye ekonomisine ilişkin 2025 yılı sonuna kadar sürecek önemli tahminlerde bulunarak, enflasyon seviyelerinin kademeli olarak düşeceği öngörüsünde bulundu. Analistler, mevcut ekonomik politikaların devam etmesi halinde 2025’in sonunda enflasyonun yüzde 26 seviyelerine kadar gerileyebileceğini belirtti.

Ancak aynı raporda, döviz kuru tarafında ise farklı bir tablo çizildi. JPMorgan, dolar/TL paritesinde 2025 yılının sonuna kadar yüzde 29’a varan bir artış yaşanabileceğini ifade etti. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, 2025 sonunda dolar kurunun 45,50 TL seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.

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