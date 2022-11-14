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Juan Carlos’un eski metresi: Kraliçe beni gördüğünde deliye döndü

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İspanya’nın yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ülkesinden kaçan eski Kralı Juan Carlos’la yaşadığı yasak aşkla tanınan Corinna Larsen, son olarak kralın eşi Kraliçe Sofia’yla ilgili açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Juan Carlos’un eski metresi: Kraliçe beni gördüğünde deliye döndü

Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 2020’de ülkesinden kaçan eski İspanya Kralı Juan Carlos’un eski sevgilisi Larsen, katıldığı podcast programında gündem yaratacak yeni iddialarda bulundu. 57 yaşındaki Danimarkalı iş kadını Larsen, 84 yaşındaki Kraliçe Sofia'nın kendisini gördüğünde deliye döndüğünü ve “gözünde şimşekler çaktığını” söyleyerek görüşmeyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

O dönem kral olan Juan Carlos'la Madrid'deki kraliyet sarayını gezdiği sırada Kraliçe Sofia'nın bir anda odaya dalarak “Senin kim olduğunu biliyorum” dediğini anlatan Larsen, o anda yerin dibine girmek istediğini söyledi. Larsen, olayda kralın da afallamış bir şekilde ne yapacağını bilemediğini belirtti.

‘HEMEN KENDİNE YENİ SEVGİLİ BULDU’

5 yıl yasak aşk yaşadığı Juan Carlos'un 2009'da kendisine devasa bir yüzük hediye ettiğini de kaydeden “eski metres”, hasta babasına bakmak için ülkesine döndüğü dönemde eski kralın kendisine hemen yeni bir sevgili bulduğunu söyledi. Larsen, bu durumun eski kralla yaşadığı aşka nokta koyduğunu ifade etti.

Daha önce de Juan Carlos’u “kraliyet aleminin en büyük baştan çıkarıcısı” olarak niteleyen Danimarkalı iş kadını, eski kralın ilişkileri boyunca çok sayıda başka kadınla da birlikte olduğunu, çok ilişkili bir hayat yaşadığını ve acımasız biri olduğunu söylemişti.

Eski İspanya Kralı, hakkındaki iddialar sonucu 2014 yılında tahttan feragat etmiş, yerine oğlu VI. Felipe geçmişti. Eski kral yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 2020’de de Abu Dabi’ye kaçmıştı.

Corinna Larsen, geçen sene eski krala Londra’da taciz suçlamasıyla dava açmıştı. Eski kralın yurt dışında onlarca gizli hesabı olduğunu kaydeden iş kadını, bildiği gizli bilgiler nedeniyle İspanya istihbaratının kendisini ve çocuklarını ölümle tehdit ettiğini savunmuştu.

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