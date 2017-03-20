Juan Pablo Escobar: Babam hakkındaki diziler gangsterliğe özendiriyor

Dünyanın en ünlü uyuşturucu kaçakçılarından Kolombiyalı Pablo Escobar'ın oğlu Juan Pablo Escobar, babası hakkındaki dizilerin yapımcılarını "gangster olmaya özenen genç nesiller yaratmakla" suçladı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen "Libri Come" isimli kitap festivaline katılan Juan Pablo Escobar, "Pablo Escobar: Narcos'un son sırları" adlı kitabını tanıttı.

Festival kapsamında dün düzenlenen bir panelde konuşan ve İtalyan haber ajansı ANSA'ya bir mülakat veren Escobar, babası ve yeraltı dünyasıyla ilgili tecrübelerini paylaştı.

Netflix'in ünlü yapımı "Narcos" gibi dizilerin gerçekleri yansıtmadığı eleştirisinde bulunan Escobar, "Babamın imajının suç eylemlerini yüceltmek için kullanılmasından hoşlanmıyorum" dedi.

Escobar, "Uyuşturucu dünyasıyla ilgili televizyon dizileri, gangster olmaya özenen bir genç nesil yaratıyor. Bunu bana sosyal medyadan gelen mesajlardan biliyorum. Babamın maskesini takan ya da saçlarını, bıyıklarını ona benzeten gençler bana fotoğraflarını yolluyor. Televizyon dizileri babamın imajını yüceltiyor. Ben de babamı öven kitaplar yazsaydım üç kat daha fazla kitap satardım" diye konuştu.

'Düşmanlarıyla konuşmak farklı açı sağladı'

Kitabında babasını, "hem oğlu olarak ona duyduğu sevgiyi, hem de düşmanlarının nefretini yansıtarak" anlattığını söyleyen Escobar, "Babamın düşmanlarıyla konuşmak onu tamamen farklı bir açıdan tanımamı sağladı" dedi.

Çocukken istediği her şeye sahip olduğunu anlatan Escobar, "Arazimizde 1200 nadir hayvan vardı" derken, Escobar'ın oğlu olmanın olumsuz yanlarına da değindi ve "Babamın düşmanları beni en az 12 kez kaçırmaya çalıştı" diye örnek verdi.

Babasının öldürülmesinin ardından annesi ve kız kardeşi ile Arjantin'e yerleşen ve halen mimarlık yapan 40 yaşındaki Juan Pablo Escobar, "Babama bana nasıl yaşanmaması gerektiğini öğrettiği için teşekkür ederim" diye konuştu.

'Pizza da yasak olsaydı insanlar daha çok yerdi'

Juan Pablo Escobar, babasının şimdiki uyuşturucu baronlarıyla karşılaştırılınca "bir bebeğe benzediğini" de iddia etti.

Babasının ABD'ye 500 kilogram kokain sokmakla övündüğünü fakat bugün kaçakçıların bu miktarı binlerce kiloya çıkardığını anlattı.

Özellikle 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'de kontrollerin artırılmasının daha fazla yolsuzluğa yol açtığını söyledi.

Uyuşturucunun yasal hale getirilmesini savunan Juan Pablo Escobar, yasakların kaçakçıların işine yaradığını vurguladı.

Escobar, "Kokain üretmek pahalıya mal olan bir şey değil ama yasaklar sayesinde satıştan çok yüksek miktarda para elde ediliyor. Pizza da yasaklansaydı insanlar daha çok pizza yerdi ve pizza fiyatları çok yüksek hale gelirdi. Gelecekte de Pablo Escobar'ların var olmasını istiyorsak bunun en iyi yolu yasakçılık" dedi.