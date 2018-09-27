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Judi Dench tacizle suçlanan Kevin Spacey'e destek verdi: O çok iyi bir arkadaş

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İngiliz oyuncu Judi Dench, cinsel taciz suçlamalarının odağındaki ünlü aktör Kevin Spacey'e destek olarak, oynadığı bir filmden sahnelerinin çıkarılmasını eleştirdi.
Judi Dench tacizle suçlanan Kevin Spacey'e destek verdi: O çok iyi bir arkadaş

Dench, "Ne olursa, ne yapmış olursa olsun, filmdeki sahnelerinin çıkarılmasını onaylayamam" şeklinde konuştu.

İspanya'daki San Sebastian film festivalinde konu ile ilgili açıklama yapan Oscar ödüllü İngiliz yıldız, 'iyi arkadaşım' dediği Spacey'nin, eşini kaybettikten sonra kendisine çok yardımcı olduğunu da söyledi.

Dench, "Şimdi tarihte geriye gidip, doğru davranmayan, kanuna aykırı hareket eden ya da bir şekilde suça karışan herkesin sahnelerini çıkaracak mıyız? Onları tarihten silecek miyiz?" dedi.

Ünlü oyuncu sözlerine, "Şartların ne olduğunu bilmiyorum ama her ne olursa olsun, o inanılmaz iyi bir aktör ve çok iyi bir arkadaş" şeklinde devam etti.

İki kez Oscar ödülü kazanan Kevin Spacey, hakkında çıkan cinsel taciz suçlamalarını reddediyor.

Dench 2001 yılı yapım "The Shipping News" adlı filmde Spacey ile birlikte rol almıştıKevin Spacey and Judi Dench in The Shipping News

30 erkek Spacey hakkında suçlamada bulunuyor

Skandal sonrası, Spacey'nin Ridley Scott yönetiminde rol aldığı "All the Money in the World" filmindeki sahneleri, aktör Christopher Plummer ile yeniden çekilmişti.

Plummer bu filmdeki oyunculuğu ile Oscar'a aday gösterilmişti.

Hollywood'daki cinsel taciz olaylarının medyaya yansıması sonrası Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey hakkında toplam 30 erkek "cinsel taciz ve saldırı" iddiasındabulundu.

Geçen Kasım ayında ünlü aktörün sözcüsü bir açıklama yaparak, Kevin Spacey'nin "tedavi için gerekli olan zamanı kullandığını" söylemişti.

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