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"Juju Butik " sahibi Fatoş Ünal tutuklandı

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"Juju Butik " sahibi Fatoş Ünal tutuklandı
"Juju Butik " sahibi Fatoş Ünal tutuklandı

"Sahte diploma" soruşturması kapsamında aranan Fatoş Ünal, bu sabah yurtdışından geldi ve tutuklanarak erken saatlerde mahkemeye çıkarıldı.

UBP Girne Kadın Kolları Başkanı olarak da görev yapan ve "Juju" isimli butiğin sahibi olan Fatoş Ünal, bu sabah yurtdışından Kıbrıs'a geldi. Elde edilen bilgilere göre Ünal tutuklanarak  Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarıldı ve teminatla serbest bırakıldı.

Polis, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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