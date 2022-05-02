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Julia Roberts: Hollywood’u neden terk ettim?

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Hollywood’un en parlak yıldızlarından Julia Roberts iki filmle tekrar seyirciyle buluşurken, 10 yıl boyunca neden film çekmediğini anlattı.
Julia Roberts: Hollywood’u neden terk ettim?
Julia Roberts dönemin adalet bakanının karısı Martha Elizabeth Beall Mitchell rolünde.

Tek bir filmden 20 milyon dolar kazanan ilk kadın yıldız, Oscar ödülüyle yeteneğini kanıtlamış bir oyuncu. En önemlisi de, Pretty Woman’ından beri seyircinin ‘sevgilisi.’

 

Son olarak 2013’te Meryl Streep’le ‘August: Osage Country’ için kamera karşısına geçen Julia Roberts, bu yıl iki yeni filmle seyirciyle buluşuyor.

1970’lerde ABD politika dünyasında yaşanan Watergate skandalının çok üzerinde durulmayan yönlerini ve kahramanlarını merkeze alan ‘Gaslit’, geçen nisan sonundan beri dijital platformlarda izlenebiliyor.

 

Roberts romantik komedi janrındaki ‘Ticket to Paradise’ (Cennete Bilet) adlı diğer filmde başrolü George Clooney’yle paylaşıyor.

Roberts, New York Times’e verdiği röportajda, setlere 10 yıl ara vermesinin nedeninin kendisini yeterince heyecanlandıran bir proje olmamasının ötesinde ‘evde olmayı’ çok sevmesiyle açıkladı: “2013’teki filmi bile Danny’nin (Moder) teşvik etmesiyle çekmiştim. Kendimi ‘ev kadını’ (homemaker) olmak hoşuma gidiyor, hatta bundan gurur duyuyorum.”

İngilizce’de evin düzenini sağlayan kadınlar (ya da erkekler) için ‘homemaker’ sözcüğü kullanılıyor. Homemaker, cinsiyetten bağımsız olarak evi çekip çeviren kişi anlamına geliyor.

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