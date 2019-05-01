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Julian Assange: WikiLeaks'in kurucusu Londra'da 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı

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WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı.
Julian Assange: WikiLeaks'in kurucusu Londra'da 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı

47 yaşındaki Assange, Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesi tarafından kefaletle serbest bırakılma koşullarını ihlal etmekten suçlu bulundu.

Yargıç Deborah Taylor, Assange'ın faaliyetlerinin "yasaların ciddi şekilde ihlali" anlamına geldiğine hükmetti.

Taylor, "Büyükelçiliğe saklanarak, İngiltere'de kalırken kendinizi ulaşılmaz kıldınız" dedi.

Assange ise duruşmada okunan mektubunda kendisini "zor koşullarla mücadele ederken bulduğunu" ve "kendisi tarafından saygısızlığa uğratıldığını düşünen herkesten özür dilediğini" söyledi.

Assange'ın avukatları, müvekkillerinin, 7 yıl boyunca kaldığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde hapis hayatı yaşadığını öne sürmüştü.

İsveç'te kendisine yöneltilen cinsel saldırı suçlamalarını reddeden Assange, ABD'ye iade edilmesini engellemeye çalıştığını söylüyordu.

Assange'ın avukatı Mark Summer hafifletici nedenlerden bahsederken, müvekkilinin Wikileaks'teki çalışmaları nedeniyle ABD'ye iadesinden büyük korku duyduğunu anlattı. Summer, "Amerika'dan yağan tehditler her şeyi gölgeledi" dedi.

Julian Assange, mahkemenin kararının ardından hücresine götürülürken, yumruğunu havaya kaldırarak, destekçilerini selamladı.

Assange'ın duruşmadaki destekçileri ise yargıcın kararını açıklamasının ardından "Yazıklar olsun!" diye bağırdı.

WikiLeaks sitesi, film endüstrisinden ulusal güvenlik ve savaşlara dek birçok konuda binlerce gizli belgeyi ifşa etmişti.

İngiltere'nin kararı bekleniyor

Julian Assange ise WikiLeaks'teki ifşaatları nedeniyle ABD'de federal komplo suçlamalarıyla karşı karşıya.

Assange'ın, istihbarat analisti Chelsea Manning ile birlikte gizli veri tabanlarındaki bilgileri indirmek için komplo kurduğu iddia ediliyor.

WikiLeaks'in kurucusunun ABD'ye iade edilip edilmeyeceğine İngiliz mahkemeleri karar verecek.

ABD'de suçlu bulunması halinde Assange 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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