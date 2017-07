Jumanji 22 yıl sonra geri dönüyor

Vizyona girdiği dönem büyük ses getiren Jumanji, 22 yıllık aradan sonra hayranlarıyla buluşuyor.

'Jumanji: Welcome to the Jungle' adıyla çekilen yeni Jumanji'nin, Guns N' Roses grubunun 'Welcome to the Jungle' adlı parçasıyla tanıtılan fragmanı yayınlandı.

Ormanda geçen bir ateri oyunununa giren bir grup arkadaşın başından geçenleri anlatan 'Jumanji: Welcome to the Jungle'ın başrollerini Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black ve Karen Gillan paylaşıyor. Film 22 Aralık 2017’da vizyona girecek.

Başrolünde Robin Williams'ın oynadığı 1995 yapımı Jumanji, çekildiği yıl büyük ses getirmiş, her yaştan seyircinin beğenimisin kazanmıştı. Jumanji iki çocuklu bir ailenin, zarla oynanan Jumanji adlı bir oyunun içine düşmesini ve bu fantastik dünyada başlarından geçen maceraları anlatıyordu.

İlk versiyondan farklı olarak bu filmde sıklıkla işlenen avatar konsepti yer alıyor ve kahramanlar bilgisayar oyunundaki karakterlere bürünüyor.