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Juncker: AB Türkiye'ye kapısını açık tutmak istiyor

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Juncker: AB Türkiye'ye kapısını açık tutmak istiyor
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Türkiye'ye AB kapısını açık tutmak istediklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Bild am Sonntag gazetesine yazdığı makalede bütün görüş ayrılıklarına rağmen AB kapısını Türkiye'ye açık tutmak istediklerini söyledi.

Juncker 15 Temmuz "Darbe girişiminden bir yıl sonra Avrupa'nın eli (Türkiye'ye) uzatılı haldedir" ifadelerini kullandı. AB Komisyonu Başkanı Avrupa'nın zor zamanlarda Türkiye'nin yanında yer aldığını belirtti. Juncker yazdığı makalede bunun karşılığında Avrupa'nın "Türkiye'den Avrupa'nın rengini tanımasını ve Avrupa değerlerini güçlü bir şekilde takip etmesini" beklediğinin altını çizdi.

"Avrupa Birliği olarak komşularımızın demokratik, istikrarlı ve ekonomik olarak başarılı olmasının bize faydası olur" diyen Juncker sözlerini şöyle sürdürdü: "Müzakerelerimizin odak noktasında Türk halkı vardır." Juncker Türkiye'nin AB'den uzaklaşmak yerine daha yakın durmasını beklediklerini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "açık ve zaman zaman rahat bir görüş alışverişlerinin" olduğunu belirtti ancak Türkiye için Avrupa perspektifinin şartlara bağlı olduğunun da altını çizdi.

"AB'ye katılmak isteyen, birliğin değerlerine katılır" ifadelerini kullanan Juncker, "İnsan haklarının, basın özgürlüğünün ve hukuk devletinin içinde bulunduğu durum ve örneğin Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in iddianame olmadan aylardır hücre hapsinde olması AB değerleri ile kesinlikle uyumlu değil" dedi.

15 Temmuz sonrası AB ilişkileri

2016'daki darbe girişimi sonrası Türk Hükümeti'nin ilan ettiği OHAL kapsamında gerçekleştirilen ve sayıları binlerle ifade edilen gözaltılar, tutuklamalar, görevden uzaklaştırmalar, işten ihraç edilmeler, basın kuruluşlarının kapatılması ve gazetecilerin tutuklanması Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin gerilmesine sebep oldu.

Darbe girişimi sonrası AB ve üye ülkelerinden yapılan insan hakları ve basın özgürlüğü ihlalleri eleştirileri, Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmış ve eleştirileri yapan ülkelerin Türkiye'de yaşanılan durumu anlamadıkları ifade edilmişti.

AB, Türkiye'nin darbe girişimi sonrasında yaptığı uygulamaların en temel insan haklarını ihlal ettiğini ifade ediyor ve Türkiye'den bu işlemlerin somut verilere dayanarak yapılması, uygulamaların daha sıkı denetlenmesı, hakları gasp edilenlerin haklarını araması için hukuki yolların açık olmasını talep ediyor.

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